Каждый второй старшеклассник ходит к репетитору: ученики объяснили, почему это необходимо

Ученики 10 и 11 классов пользуются услугами репетиторов. Старшеклассники объяснили важность их роли в учебном процессе.

Киевский международный институт социологии обнародовал результаты социологического исследования "Реформа профильного среднего образования". Оно пролило свет на то, сколько старшеклассников ходят к репетиторам и почему, передает Образование 24.

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Сколько старшеклассников пользуется услугами репетитора

Среди тем, которые поднимались в соцопросе был вопрос "пользуются ли ученики услугами репетитора?". Половина опрошенных учеников 10-11 классов украинских школ ответила, что пользуется такими услугами.

Какие причины дополнительных занятий?

По данным исследования, 50% опрошенных старшеклассников дополнительно занимаются с репетиторами, чтобы улучшить качество своего образования.

При этом 43% учеников объясняют необходимость дополнительных занятий тем, что обучение в школе недостаточно для поступления в учебные заведения, и поэтому они испытывают потребность в услугах репетитора.

Остальные 7% учеников объясняют занятия с репетитором решением родителей, которые считают обучение в школе недостаточным.

Учтут ли данный показатель при реформировании среднего образования, будет понятно со временем.

Обратите внимание! Исследование проводилось среди более 80 тысяч респондентов – представителей местной власти, педагогов, родителей и учеников из всех регионов Украины. Целью исследования было изучение осведомленности различных целевых аудиторий о реформе профильного среднего образования, отношение к ключевым аспектам ее внедрения и готовности участников к соответствующим изменениям. Дополнительно было проанализировано отношение к реформированию среднего образования в Украине в соответствии с концепцией "Новая украинская школа".