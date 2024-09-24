Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати соціологічного дослідження "Реформа профільної середньої освіти". Воно пролило світло на те, скільки старшокласників ходять до репетиторів і чому, передає Освіта 24 .

Дивіться також Міністр освіти розповів, вчителів яких предметів не вистачає у школах

Скільки старшокласників користується послугами репетитора

Серед тем, які підіймались в соцопитуванні було питання "чи користуються учні послугами репетитора?". Половина опитаних учнів 10-11 класів українських шкіл відповіла, що користується такими послугами.

Які причини додаткових занять?

За даними дослідження, 50% опитаних старшокласників додатково займаються з репетиторами, щоб покращити якість своєї освіти.

При цьому 43% учнів пояснюють необхідність додаткових занять тим, що навчання в школі є недостатнім для вступу до закладів освіти, і тому вони відчувають потребу в послугах репетитора.

Решта 7% учнів пояснюють заняття з репетитором рішенням батьків, які вважають навчання в школі недостатнім.

Чи врахується даний показник при реформуванні середньої освіти, буде зрозуміло згодом.

Зверніть увагу! Дослідження проводилось серед понад 80 тисяч респондентів – представників місцевої влади, освітян, батьків та учнів з усіх регіонів України. Метою дослідження було вивчення обізнаності різних цільових аудиторій про реформу профільної середньої освіти, ставлення до ключових аспектів її впровадження та готовності учасників до відповідних змін. Додатково було проаналізовано ставлення до реформування середньої освіти в Україні відповідно до концепції "Нова українська школа".