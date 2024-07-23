Сколько стоит год обучения на управленца в вузах Украины
Источник:Thepage.ua
В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Абитуриенты уже могут подавать заявления в вузы.
Всего можно подать до 15 заявлений. 5 – на бюджетную форму и 10 – на контрактную.
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Сколько стоит обучение на "Менеджменте"
Одной из самых популярных специальностей в прошлом году был "Менеджмент". в 2023 году абитуриенты подали 39 132 заявления в вузы.
Среди тех, кто мечтает о карьере управленца, самые популярные такие университеты:
- Государственный торгово-экономический университет (Киев) получил 2524 заявления на эту специальность. Стоимость обучения в 2024 году здесь составляет 42,2 тысячи гривен (+16,9%);
- Национальный университет "Львовская политехника" (2022 заявления) – 31,8 тысячи гривен (+5,3%);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (1822 заявления) – 43,9 тысячи гривен (+20,7%);Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1463 заявления) - 36,42 тысячи гривен (+10%);
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (1299 заявлений) – 41,8 тысячи гривен (+5%).
Средняя стоимость обучения в университетах, которые обнародовали цены, – 39,224 тысячи гривен.
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