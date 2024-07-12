Сколько стоит год обучения на "Компьютерных науках" в лучших ЗВО Украины
Источник:Thepage.ua
В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Абитуриенты могут подавать заявления на бакалавриат на бюджетную и на контрактную формы обучения.
В этом году, как и в прошлом году, одной из самых популярных специальностей среди поступающих является "Компьютерные науки". Сколько придется отдать денег будущим ИТ-специалистам за год обучения в разных вузах, читайте дальше.
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Сколько стоит год обучения на компьютерных науках
Программа "Компьютерные науки" заняла второе место по популярности среди абитуриентов в 2023 году. На эту специальность подали 41 325 заявлений.
В 2023 году среди поступающих на специальность "Компьютерные науки" были популярны такие вузы:
- Национальный университет "Львовская политехника" получил 3915 заявлений желающих изучать компьютерные науки.
В 2024 году стоимость обучения по этой специальности выросла на 5% – до 46,2 тысячи гривен.
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (2834 заявления) – 43,9 тысячи гривен (+10%);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2265 заявлений) – 39,9 тысячи гривен (0%);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2047 заявлений) – 45,422 тысячи гривен (+14,9%);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1518 заявлений) – 31,99 тысячи гривен (+23,5%).
Итак, средняя стоимость обучения на первом курсе по специальности "Компьютерные науки" в этих университетах составляет 41,482 тысячи гривен.
Ранее мы информировали, какая средняя цена на обучение на самых желанных специальностях в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.