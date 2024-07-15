Поступающие готовят кошельки: насколько выросла стоимость высшего образования

Стоимость высшего образования в последние годы в Украине растет. Поэтому и нынешним абитуриентам, которые хотят получать образование по контракту, стоит ожидать более высокую стоимость обучения, чем была в прошлом году.

Быстрее всего цены росли в 2021 году, а в следующем году несколько замедлились. Сколько надо отдать за получение высшего образования в этом году, читайте дальше.

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Как изменилась стоимость высшего образования

Студент, который поступил в университет в 2019 году, платил за годовой контракт 25 тысяч гривен. В 2020 году стоимость выросла более чем на 15% – до 28,8 тысячи гривен. С учетом ежегодного подорожания контракта в 2023 году обучение стоило бы 40,5 тысяч гривен.

Динамика роста отличается в зависимости от вуза и специальности. К примеру, год обучения на специальности "Право" в университете имени Тараса Шевченко в 2023 году стоил на 3,2 тысячи гривен меньше – 62,8 тысячи, а вот "Психология" за год подорожала на 20 тысяч гривен – до 50,9 тысячи гривен за первый год.



Как изменилась стоимость высшего образования / Европейская правда

По данным образовательного портала Education.ua, средняя цена обучения в вузах выросла на 14,4%: с 20,5 тысячи гривен в 2022 году – до 23,5 тысячи гривен в 2023 году.

Там также выделили специальности, цены на которые выросли больше всего. Неожиданным лидером рейтинга стала специальность "Богословие": средняя стоимость обучения подорожала на 13,5 тысячи гривен.

Ни одна из самых популярных среди абитуриентов специальностей в этот рейтинг не попала.