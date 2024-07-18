Сколько стоит год обучения на филологии в топовых вузах Украины

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Специальности, которые пользуются значительным спросом среди поступающих, в основном не изменились.

Довольно часто абитуриенты стремятся поступить на филологию и изучать иностранные языки. Сколько стоит изучение языка в вузах, в частности английского, читайте дальше.

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Сколько стоит год обучения на английской филологии

В прошлом году абитуриенты подали 40 186 заявлений на специальность "Филология". Сюда входит широкий перечень образовательных программ от украинского языка и литературы, фольклористики, прикладной лингвистики до перевода с иностранных языков и тому подобное. Стоимость обучения на разных образовательных программах отличается.

В самых популярных среди поступающих на филологическую специальность вузах стоимость обучения на филолога такова:

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко получил 2373 заявления (на филологию в целом) и занял первое место с большим отрывом. Здесь год обучения по образовательной программе "Украинский язык и литература" стоит 34,68 тысячи гривен. По программе "Английский и второй иностранные языки и литературы" – 48,952 тысячи гривен. За год стоимость последней выросла на 14,9%;

- Киевский национальный лингвистический университет (1492 заявления) - 66,2 тысячи гривен (+28,8%);

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1121 заявление) – 52,1 тысячи гривен (0%);

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (1060 заявлений) – 44 тысячи гривен (+10%);

- Киевский университет имени Бориса Гринченко (1044 заявлений) – 46 тысяч гривен;

Итак, средняя стоимость изучения английского в упомянутых ЗВО для поступающих 2024 года – 51,45 тысяч гривен.

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