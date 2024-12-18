При самых оптимистичных прогнозах: в МОН предположили, сколько выпускников школ будет через 15 лет
Реформа высшего образования предусматривает уменьшение количества университетов до 100. Одна из причин такого решения– значительное сокращение количества выпускников.
Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины, в интервью "Украинскому Радио" объяснил, почему надо уменьшить количество университетов, пишет 24 Канал.
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Количество выпускников значительно сократилось
Заместитель министра рассказал, что в Украине сегодня функционирует 151 заведение высшего образования. В подчинении Министерства образования – 121 заведение, другие подчинены Минкульту, Министерству здравоохранения и другим министерствам.
Реформа предусматривает уменьшение университетов примерно до 100. Эта необходимость объясняется реальной демографической ситуацией в стране.
Наша сеть высших учебных заведений была построена и существовала для значительно большего количества людей, чем мы сегодня имеем,
– объяснил Винницкий.
Сегодня наблюдается определенное дублирование специальностей в вузах, в котором уже не нуждается страна вследствие демографической ситуации. Цифры неутешительные – еще 15 лет назад было более 600 тысяч выпускников школ ежегодно, а в 2024 году – едва ли 300 тысяч.
Во внимание стоит взять и тот факт, что в учреждения высшего образования поступит примерно 250 – 270 тысяч. Учтем и то, что молодые люди выезжают, а часть территорий оккупирована. А еще – в стране просто рождается меньше детей.
И если я возьму 15 лет вперед, то я точно знаю, сколько у нас будет 17-летних выпускников через 15 лет. Эта цифра примерно 250 тысяч, даже при том, что мы возвращаем всех людей из-за границы и все оккупированные территории,
– прокомментировал заместитель министра.
Поэтому, потребности содержать такое количество университетов нет. Уже сейчас наблюдаем картину, что в некоторые вузы поступает только 200 – 300 студентов, что приемлемо для факультета, но не для всего заведения. Такие университеты не могут себя содержать и их следует реорганизовывать.
Михаил Винницкий сообщил, что в 2024 году состоялась реорганизация 8 высших учебных заведений.