Куда исчезает "слякоть" в украинском языке: есть несколько ярких вариантов
- Слово "слякоть" считается суржиковым, правильнее использовать "сльота" или другие украинские народные названия.
- В переносном значении "слякоть" может означать что-то никчемное или жалкое.
Для каждой погоды и природных явлений украинский язык имеет свое обозначение – и порой не одно. Поэтому не стоит пользоваться суржиком или русизмами.
Каким словом заменить русинизм "слякоть", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovnyk.me.
Есть ли в украинском языке слово "слякоть"?
Типичная для дождливой погоды или талого снега ситуация – "слякоть" под ногами. Но есть ли такое слово в украинских словарях?
Можно встретить объяснение, что оно подается как – "разговорное, редкое". В Словаре украинского языка (СУМ-11) подается форма "слякота", которая означает то же, что и "сльота" – то есть неприятная погода с дождем, мокрым снегом, грязью.
Впрочем, учитывая изменения, слово "слякоть" считается суржиковым, поэтому правильнее употреблять "слякоть" или другие народные названия. Эти исконные слова звучат благозвучно и образно:
- Сльота – основной литературный аналог.
- Мокринь – слово обозначает влажную, грязь.
- Хляпавка / ляпавица – передают ощущение мокрого снега, раскисающего под ногами.
- Моква.
- Ляпотнява.
Каждое слово имеет свою эмоциональную окраску – от грустного до игривого и даже немного комичного – хляпавка.
В переносном значении "слякоть" может означать что-то ничтожное, жалкое, "мерзких людей" – пренебрежительная оценка ситуации, поступка или ситуации.
Вот такие детали правильного употребления слова. Избегайте суржика и говорите на украинском!