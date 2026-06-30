Не говорите "слюнявчик": одно детское слово, в котором часто ошибаются

Иногда достаточно изменить всего одну букву, чтобы слово стало правильным. Именно такая история с словами "слюнявчик" и "слинявчик", которые часто путают даже носители украинского языка.

Почему в украинском языке нет слова "слюнявчик", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Виктора Дяченко.

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Слинявчик или слюнявчик – как правильно по-украински?

Только что в семье появляется малыш, в речи родителей возникает немало новых слов, связанных с гардеробом или средствами защиты для детей. Одно из них – название детского фартучка, защищающего одежду во время кормления, в котором мы встречаем ошибку – "слюнявчик".

Обратите внимание! В украинском языке нет слов "соска", "пустушка", "пеленка", "кроватка" – это русизмы. А у украинского языка есть свои соответствия для названий детских вещей.

Форма "слюнявчик" возникла под влиянием русского слова "слюна". В украинском языке нормативной является форма "слина", а не "слюна". Именно поэтому правильно говорить – "слинявчик".

Слово образовано от украинского существительного "слина" с помощью суффикса -явчик, то есть буквально означает вещь, защищающую одежду от слюны.

Малюкові зав'язали слинявчик перед обідом.

Слинявчик допомагає зберегти одяг чистим.

Кстати, в украинском языке есть еще одно замечательное название этого предмета – нагрудник.

Для годування зручніше використовувати силіконовий нагрудник.

У магазині продають тканинні та водонепроникні нагрудники.

Слово"нагрудник" образовано от слова "грудь" и означает предмет, прикрывающий грудь. Оно более универсально и может относиться не только к детским аксессуарам, но и к элементам специальной или защитной военной одежды.

Почему "слюнявчик" неправильно: смотрите видео

Интересно, что в современных магазинах детских товаров все чаще можно увидеть именно надпись "нагрудник". В то же время в повседневной речи слово "слинявчик" тоже остается вполне нормативным и понятным.

Поэтому, если хотите говорить в соответствии с нормами украинского языка, выбирайте "слинявчик" или "нагрудник". Ведь правильная речь начинается с маленьких повседневных слов.