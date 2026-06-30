Чому в українській мові немає слова "слюнявчик", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавця Віктора Дяченко.

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Слинявчик чи слюнявчик – як правильно українською?

Щойно в родині з'являється малюк, у мовленні батьків з'являється чимало нових слів пов'язаних з гардеробом чи захистом для дітей. Одне з них – назва дитячого фартушка, який захищає одяг під час годування у якому зустрічаємо помилку – слюнявчик.

Зважайте! В українській мові немає слів "соска", "пустушка", "пєльонка", "кроватка" – це росіянізми. А українська мова має свої відповідники для назв дитячих речей.

Форма "слюнявчик" виникла під впливом російського слова "слюна". В українській мові нормативною є форма слина, а не слюна. Саме тому правильно казати – "слинявчик".

Слово утворене від українського іменника "слина" за допомогою суфікса -явчик, тобто буквально означає річ, що захищає одяг від слини.

Малюкові зав'язали слинявчик перед обідом.

Слинявчик допомагає зберегти одяг чистим.

До речі, українська мова має ще одну чудову назву цього предмета – нагрудник.

Для годування зручніше використовувати силіконовий нагрудник.

У магазині продають тканинні та водонепроникні нагрудники.

Слово "нагрудник" утворене від слова "груди" й означає предмет, який прикриває груди. Воно є універсальнішим і може стосуватися не лише дитячих аксесуарів, а й елементів спеціального або захисного військового одягу.

Чому "слюнявчик" неправильно: дивіться відео

Цікаво, що в сучасних магазинах дитячих товарів дедалі частіше можна побачити саме напис "нагрудник". Водночас у повсякденному мовленні слово слинявчик теж залишається цілком нормативним і зрозумілим.

Тож якщо хочете говорити відповідно до норм української мови, обирайте слинявчик або нагрудник. Адже правильне мовлення починається з маленьких щоденних слів.