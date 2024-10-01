"Зонт", "зонтик" или "парасоля": что возьмете с собой на прогулку под дождем

На улице задождило, но у природы нет плохой погоды! Так возьмете с собой "зонтик" и на прогулку? Предлагаем выучить красивый украинский аналог.

Этот аксессуар является необходимой вещью в дождливую и солнечную погоду. А еще – это модный атрибут с разнообразным дизайном, который помогает завершить стильный образ женщины или мужчины. Поэтому попробуем выяснить, есть ли в украинском языке слово "зонт" или "зонтик", которое мы часто употребляем в своей речи, вместе с Освіта 24. В поисках разъяснений обратимся к Словарь украинского языка (далее – СУМ) в 20 томах. Эта энциклопедия даст нам ответы и разъяснения.

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Так правильно ли говорить "зонт"

Что такое "зонт" Это устройство, предназначенное для защиты от осадков (дождя или снега) или от солнечных лучей. Слово "зонт" или "зонтик" имеет голландское происхождение zónnedeck – "защита от солнца" или "солнечное покрывало", поскольку состоит из основ двух слов zonne – "солнце" и deck – "покрывало, попона". Интересно, что сначала появилось слово "зонтик", которое впоследствии начало считаться уменьшительной формой, а полной – слово "зонт".

Рассмотрим происхождение слова "парасоля" или "парасолька". Оно в украинский язык перешло из польского, а тот заимствовал его из французского parasol – "солнечный зонтик". Но оригинальное название происходит вообще из итальянского parasole – от слов parare "защищать" + sole "солнце".

СУМ для слов "зонт" и "зонтик" определяет форму слова, которая редко употребляется и является разговорной, но не означает ненормативности словоупотребления. Ими можно пользоваться в частной беседе или сообщениях на фейсбуке, но в официальных документах, статьях, которые не предусматривают разговорного стиля и т.д. эти слова употреблять не стоит.

В украинском языке принято слово "парасоля", можно встретить уменьшительную форму "парасолька" или "парасолька". Давайте использовать его в своей речи!

На прогулку под дождем с парасолькой / Иллюстративное фото

О чем нам рассказывает история и литература

Интересно, что в украиноязычной литературе можем встретить чаще слово "зонтик"

Сложив руки за спину и опершись на высокий и толстый из парусины зонтик, он стоял против халабуды (Панас Мирный);

София Леонидовна вскочила в кабинет, уже наряженная в дорогу, с зонтиком в руке, такая веселая, такая радостная (И. Нечуй-Левицкий);

Гликерия поспешно, нервно берет из брички ковер, который был на сиденье, свою кофту, зонтик, пальто и подает Ивану (В. Винниченко)

В свободном пространстве в конце класса их – растопыренных зонтов – собралась целая армада. Зонты сушились (Любко Дереш).

А вот истории известно, что первые зонты появились то ли в Древнем Египте, или в Древнем Китае. Они – как символ власти, статуса и состоятельности. Это был тяжелый и дорогой аксессуар, 1,5 метра длиной и до 2 килограмм веса, защищавший от солнца фараонов и императоров.

Такой же символизм зонтов и в Индии, они были атрибутом свиты вельмож – чем выше статус, тем больше зонт. Махараджа (властелин) имел 13 зонтов, символизирующих солнце и расположенные вокруг него 12 знаков зодиака.

Зонт является символом тибетского буддизма. В Тибете важны цвета – желтый и белый – символ духовного величия. А для светской власти – зонты из павлиньих перьев.

В Европу зонтики приехали с Востока в Древнюю Грецию и Рим, где стали женским аксессуаром, защищавшим от солнца Средиземноморья.

А уже в XVII веке зонтики стали аксессуаром женского и мужского туалета во Франции и сначала использовалась только как защита от солнца.

Зонт, как защита от дождя начал использоваться с XVIIІ века и постепенно вошел в быт горожан.

А вот сложный зонт – это изобретение ХХ века. В 1969 году Брэд Филипс получил патент США, и с 1970 года компания Totes начала их массовый выпуск.

Сегодня, зонт – это и необходимая вещь, и аксессуар, и дизайнерское произведение.