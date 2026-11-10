Почему мы говорим "алло", когда отвечаем на звонок: какая за этим стоит история

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О происхождении слова "алло" рассказываем со ссылкой на "Горох".

Откуда взялось слово "алло" и что оно означает?

Есть слова, которые мы произносим почти автоматически. Зазвонил телефон – и рука уже тянется к трубке, а с губ срывается короткая фраза "алло". Так мы приветствуем родных, отвечаем на звонки с незнакомых номеров, проверяем, слышат ли нас. Но откуда взялось это необычное слово и почему именно оно стало телефонным приветствием?

Слово "алло" пришло в украинский язык из французского allô. А французы заимствовали его из англо-американского hallo или hello – возгласов, которыми привлекали внимание собеседника. Изначально они не были специальным телефонным приветствием. Ими можно было окликнуть человека издалека, позвать кого-то или выразить удивление, подобно нашему "эй!".

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Кто предложил приветствовать друг друга по телефону, как моряки?

Когда в конце 1870-х годов телефон начал входить в обиход, возникла необходимость договориться, как именно отвечать на звонок: кто-то кричал "кто там?", кто-то – свое имя.

7 марта 1876 года Александр Грэм Белл получил патент на телефон. Во время одного из первых успешных испытаний он позвал своего помощника Томаса Уотсона словами: "Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть". Впрочем, изобретатель впоследствии предложил использовать возглас Ahoy! – традиционное морское "агов!", которым перекликались с кораблями или привлекали внимание на расстоянии.

Обратите внимание! Сегодня в соцсетях можно встретить романтическую историю происхождения этого слова: что во время первого звонка изобретатель позвал свою возлюбленную – Маргарет Алло. Впрочем, эта история – выдумка, которая распространяется в интернете. Она не была ни невестой, ни возлюбленной Александра Грэма Белла. Более того, на разных ресурсах эту легенду пересказывают с разными именами. Невесту, а впоследствии жену Белла, звали Мэйбл Гардинер Габбард.

Однако другую идею предложил Томас Эдисон. 15 августа 1877 года он написал письмо, в котором рекомендовал для телефонных разговоров слово "Hello!". По его мнению, этот возглас было хорошо слышно даже на расстоянии примерно 3–6 метров. Так он мог помочь привлечь внимание собеседника без дополнительного сигнала.

У истории происхождения есть альтернативные версии. Иногда упоминают венгерское "hallom" – "слышу" – и "hallod? " – "ты слышишь?". Эту версию связывают с испытанием телефонной связи венгерским изобретателем Тивадаром Пушкашем. Однако ее не стоит воспринимать как доказанное происхождение слова.

Почему телефонисток называли "hello girls"?

В начале телефонной эпохи соединение абонентов часто осуществлялось вручную. Человек снимал трубку, обращался к телефонистке, называл нужный номер, а та соединяла линии.

В США операторов телефонных станций даже называли "hello girls " – буквально "девушки алло". Такое название закрепилось в конце XIX века. Телефонистки должны были быстро реагировать на вызовы, четко говорить и помогать абонентам устанавливать соединение.

В других странах – отвечают по-разному

Привычное нам " Слово "алло" распространилось во многих языках ", но далеко не везде телефонный разговор начинают одинаково.

Например, итальянцы говорят "Pronto! " – буквально "готов", японцы используют "Моши моши", турки – "efendim" (эфендим / слушаю), испанцы – "diga" (дига / говорите), а украинцы все чаще – "Слухаю!". В некоторых странах распространено называть свое имя или фамилию.

Итак, привычное телефонное слово имеет международную историю. Оно прошло путь от возгласа для привлечения внимания до универсального сигнала: разговор начинается, трубка поднята, можно говорить.