Покорило соцсети: Оксфордский словарь назвал слово 2023 года

Оксфордский словарь определил главное слово в 2023 году. Им стало сленговое слово "rizz".

В переводе – харизма, обаяние. В общем, это слово означает "стиль, обаяние или привлекательность" или "способность привлечь романтического или сексуального партнера".

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Оксфордский словарь назвал слово года 2023

Это сленговое слово, вероятно, происходит от сокращения слова "харизма" (charisma). Его впервые записали в прошлом году. И оно просто покорило интернет и соцсети после того, как актер Том Голланд в интервью Buzzfeed заявил: "У меня совсем нет rizz. У меня ограничена rizz". В частности, это слово приобрело популярность в тиктоке.

Что интересно, сейчас его используют примерно в 15 раз чаще, чем в 2022 году. Поэтому в Оксфордском словаре отметили, что выбор этого года демонстрирует, как быстро происходят языковые изменения в соцсетях.

Одной из причин, почему слово переходит из нишевой фразы в социальных сетях на мейнстрим, является то, что его просто весело говорить,

– заметил руководитель отдела словаря Каспер Гратвол.

Эксперты Оксфордского словаря также признались, что среди других финалистов были следующие слова:

prompt (подсказка) – инструкция, предоставляемая программе искусственного интеллекта;

situationship (ситуативные отношения) – романтические или сексуальные отношения, не являющиеся устойчивыми;

Swiftie (свифте) – поклонник/-а певицы Тейлор Свифт.

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Какое слово выбрали в 2022 году