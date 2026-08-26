"Калька" – слово с интересной историей: что оно означает
"Калька" – это что-то неправильное? Не совсем. Сам термин вполне правильный, а вот то, что им обозначают, может быть как нормативным, так и ошибочным. Давайте разберемся, где проходит эта грань.
Что такое калька и откуда происходит это слово, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Что такое калька и как часто мы используем ее в своей речи?
Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово "калька"? Правильно ли употреблять именно слово "калька"? Да. Это вполне нормативный украинский лингвистический термин. Более того, его значения, а их – два, очень хорошо объясняют происхождение самого слова.
Само слово заимствовано из французского языка – calque "копия чертежа; калька", calquer "калькировать, копировать". Но во французский оно пришло из итальянского – calcare "вдавливать, давить", что сводится к латинскому – calco, -āre "топать, давить пяткой", связанного с calx "пятка, отпечаток пятки". Вот такая языковая цепочка.
Калькой сначала так называли тонкую прозрачную бумагу, через которую можно было обводить рисунок, чертеж или карту, получая их точную копию.
То есть "калька" – это буквально способ воспроизвести что-то по готовому образцу. Этот термин широко известен художникам, инженерам, механикам.
Эта бумага – калька / Magnifik
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Но есть и другое значение этого слова, которое все чаще встречается в медиапространстве и используется филологами и лингвистами.
Калька, или калькирование, – это способ языкового заимствования, когда слово, словосочетание, фразеологизм или новое значение слова создаются по образцу другого языка путем буквального перевода.
Поэтому, услышав фразу "это калька с другого языка", мы имеем в виду, что определенную языковую конструкцию фактически воссоздали на украинском языке по чужому образцу. Вот, например, известные примеры: "обидеться", "нравиться", "круглосуточно" или известное выражение "из грязи в князи".
Принцип тот же – копирование, но уже не графическое, а языковое. Нужно быть внимательным при употреблении таких слов, ведь калька непременно приводит к неточности художественного слова.
Калька – это и языковая ошибка / На Урок
Впрочем, не все так однозначно. Не каждая калька является ошибкой. В лингвистике различают нормативные, или устоявшиеся, кальки и кальки, противоречащие нормам украинского языка. И прежде чем называть какое-то слово или выражение ошибкой, стоит проверить, не является ли оно заимствованием.
Итак, когда языковед говорит: "Это калька", он вовсе не имеет в виду тонкую бумагу. Но логика та же: есть готовый образец – и его воспроизводят.
Интересно! Слово "калька" заимствовано настолько давно, что перешло даже в фамилию – Калько. Раньше оно указывало на профессию или определенную особенность в речи, поскольку существует глагол "калькати", то есть – заикаться, что могло быть прозвищем, а впоследствии – фамилией. Обратите внимание, что "калькати" – это не то же самое, что "картавить", к тому же этого слова нет в украинском языке.
Поэтому "калька" – вполне правильное украинское слово. Оно имеет два основных значения: прозрачный материал для копирования изображений и лингвистический термин для обозначения воспроизведения иноязычной модели средствами другого языка.
И запомнить легко: на кальке копируют рисунок, а с помощью языковой кальки – иноязычную конструкцию.
Поэтому слово "калька" смело можно употреблять. А вот каждую конкретную языковую кальку уже стоит проверять: стала ли она частью украинской нормы или лишь копирует чужую языковую модель. А вы часто используете кальку? Какую именно?