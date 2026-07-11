Как сказать на украинском "круглосуточно" и каких еще ошибок следует избегать – рассказываем со ссылкой на пояснения автора и ведущей программы "Правильно на украинском" Ольги Багний.

Смотрите также: Забудьте о "конечно": вот 11 красивых украинских аналогов этого слова

Как будет по-украински "круглосуточно"?

Иногда достаточно одного слова, чтобы понять, насколько глубоко русизмы проникли в нашу повседневную речь. Мы видим их в рекламе, слышим в быту, произносим, даже не задумываясь о том, что в украинском языке давно есть собственные, точные и благозвучные эквиваленты. Одно из таких "привычных" слов – "круглосуточно".

Однако у украинского языка есть свой эквивалент. Правильно по-украински – "цілодобово". Именно эту форму приводят словари и используют в средствах массовой информации, документах и официальных сообщениях.

Это исконно украинское слово, образованное от слов "цілий" и "доба". То есть буквально оно означает "протягом доби" – двадцать четыре часа без перерыва.

По этому принципу образованы и другие слова: цілорічний, цілоденний, цілодобовий, цілодобово.

Слово "круглосуточно" – это русское наречие, образованное от слов "круглый" и "сутки". В украинском языке нормативным является название "доба", а не "сутки".

Обратите внимание! Слово "сутки" вы тоже встретите в словарях – оно означает то же самое, что и "доба". И с другим значением: сутки – узкий проход (между двумя зданиями, заборами и тому подобно).

Хотя в украинском языке и есть слово "круглый", но для обозначения времени, срока или суток его не используют. Поэтому и слово "круглодобовой", которое можно услышать, – тоже ошибка.

Почему "круглосуточно" – ошибка: смотрите видео

Именно поэтому естественно сказать "круглосуточно", а не калькировать русскую конструкцию.

Кстати, вместе с этим словом стоит запомнить еще несколько нормативных соответствий:

цілодобова аптека ;

цілодобове чергування ;

цілодобовий магазин ;

цілодобова підтримка.

Интересно! Слово "доба" известно в украинском языке еще с древних времен. Оно означает полный цикл дня и ночи – 24 часа. А еще в украинском языке есть свои слова, относящиеся ко времени: секунда, минута, час и другие. А также свои особенности, касающиеся того, как говорить о времени.

️ В украинском языке есть несколько синонимов слова "круглосуточный", в зависимости от ситуации. Если хотите разнообразить речь, можно сказать:

безперервно ;

вдень і вночі ;

без упину (в переносном смысле);

день і ніч.

Например:

Рятувальники працювали день і ніч.

Підприємство працює безперервно.

Лингвисты неоднократно подчеркивают: кальки с русского языка часто кажутся привычными лишь потому, что мы слышим их с детства. Однако в украинском языке есть собственные слова, которые звучат естественнее и точнее.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша речь соответствовала нормам современного украинского языка, выбирайте "цілодобово". Одно слово, а звучит по-украински, понятно и без лишних заимствований.