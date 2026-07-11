Як сказати українською "круглосуточно" та яких ще помилок не припускатися, розповідаємо з посиланням на пояснення авторки та ведучої програми "Правильно українською" Ольги Багній.

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Як буде українською "круглосуточно"?

Іноді достатньо одного слова, щоб зрозуміти, наскільки глибоко русизми проникли в наше повсякденне мовлення. Ми бачимо їх у рекламі, чуємо в побуті, вимовляємо, навіть не замислюючись, що українська давно має власні, точні й милозвучні відповідники. Одне з таких "звичних" слів – "круглосуточно".

Однак українська мова має свій відповідник. Правильно українською – "цілодобово". Саме цю форму подають словники і використовують у засобах масової інформації, документах та офіційних повідомленнях.

Це питомо українське слово, утворене від слів "цілий" і "доба". Тобто буквально воно означає "упродовж усієї доби" – двадцять чотири години без перерви.

За цим принципом утворені й інші слова: цілорічний, цілоденний, цілодобовий, цілодобово.

Слово "круглосуточно" – це російський прислівник, утворений від слів "круглый" і "сутки". В українській мові нормативною є назва "доба", а не "сутки".

Зверніть увагу! Слово "сутки" ви теж зустрінете у словниках – те саме, що "доба". І з іншим значенням: сутки – вузький прохід (між двома будівлями, тинами і тощо).

Хоч в українській мові і є слово "круглий", але для часу, терміну чи доби його не використовують. Тому і слово – "круглодобовий", яке можна почути – теж помилка.

Чому круглодобово – помилка: дивіться відео

Саме тому природно сказати "цілодобово", а не калькувати російську конструкцію.

До речі, разом із цим словом варто запам'ятати ще кілька нормативних відповідників:

цілодобова аптека ;

цілодобове чергування ;

цілодобовий магазин ;

цілодобова підтримка.

Цікаво! Слово "доба" відоме в українській мові ще з давніх часів. Воно означає повний цикл дня і ночі – 24 години. А ще українська мова має свої слова, які стосуються часу: секунда, хвилина, година та інші. А ще свої особливості, про те як розповідати про час.

️ Українська мова має кілька відповідників до слова "цілодобовий", залежно від ситуації. Якщо хочете урізноманітнити мовлення, можна сказати:

безперервно ;

вдень і вночі ;

без упину (у переносному значенні);

день і ніч.

Наприклад:

Рятувальники працювали день і ніч.

Підприємство працює безперервно.

Мовознавці неодноразово наголошують: кальки з російської мови часто здаються звичними лише тому, що ми чуємо їх із дитинства. Проте українська має власні слова, які звучать природніше й точніше.

Тож якщо хочете, щоб ваше мовлення відповідало нормам сучасної української мови, обирайте "цілодобово". Одне слово, а звучить по-українськи, зрозуміло й без зайвих запозичень.