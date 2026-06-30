Якими українськими відповідниками замінити слово "канєшно", розповідаємо з посиланням на "Мовний клуб" та його автора Тараса Березу.
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Не кажіть "канєшно": як правильно українською?
Є слова, які настільки міцно вкорінилися в повсякденному мовленні, що багато хто навіть не помічає: вони не українські. Особливо воно стосується емоційних слів-вигуків. І одне з найпоширеніших – "канєшно", яке не просто суржик, а повний покруч-паразит.
Його можна почути в транспорті, на роботі, у магазинах і навіть на телебаченні. А після популярного серіалу "Будиночок на щастя" вислів персонажки Люби "ну шо його казать коли воно канєшно", яку грає акторка Віталіна Біблів, став вірусним мемом.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Репліка стала крилатою фразою, яку використовують як жартівливий коментар у ситуаціях, коли щось очевидне й не потребує пояснень.
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Та чи існує таке слово в українській мові? Ні. "Канєшно" – це суржикова форма, що походить від російського слова "конечно". Українські словники не визнають її нормативною та пропонують низку відповідників.
Словник "Горох" радить уживати питомі українські відповідники: "звісно", "звичайно" або "що й казати".
Але українська мова набагато багатша. Залежно від ситуації можна сказати:
звісно;
звичайно;
авжеж;
аякже;
атож;
безперечно;
певна річ;
ясна річ;
слів нема;
ще б пак;
отож.
Як замінити кальку "канєшно": дивіться відео
До речі, український мовознавець Олександр Авраменко також відносить "канєшно" до типових суржикових слів і радить замінювати його насамперед словами "звичайно" та "звісно".
Цікаво, що не всі ці слова є взаємозамінними. Наприклад, "звісно" й "звичайно" – нейтральні й доречні майже в будь-якій ситуації. "Авжеж", "аякже" та "ще б пак", "так отож" додають мовленню емоційності й жвавості, тому їх часто використовують у розмові.
Тож наступного разу, коли захочеться сказати "канєшно", згадайте, скільки гарних українських відповідників має наша мова. Бо "звісно", "авжеж" і "аякже" звучать не лише правильно, а й по-українськи природно. Говоріть українською!