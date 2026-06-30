Якими українськими відповідниками замінити слово "канєшно", розповідаємо з посиланням на "Мовний клуб" та його автора Тараса Березу.

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Не кажіть "канєшно": як правильно українською?

Є слова, які настільки міцно вкорінилися в повсякденному мовленні, що багато хто навіть не помічає: вони не українські. Особливо воно стосується емоційних слів-вигуків. І одне з найпоширеніших – "канєшно", яке не просто суржик, а повний покруч-паразит.

Його можна почути в транспорті, на роботі, у магазинах і навіть на телебаченні. А після популярного серіалу "Будиночок на щастя" вислів персонажки Люби "ну шо його казать коли воно канєшно", яку грає акторка Віталіна Біблів, став вірусним мемом.

Репліка стала крилатою фразою, яку використовують як жартівливий коментар у ситуаціях, коли щось очевидне й не потребує пояснень.

І меми популяризують кальки: дивіться відео

Та чи існує таке слово в українській мові? Ні. "Канєшно" – це суржикова форма, що походить від російського слова "конечно". Українські словники не визнають її нормативною та пропонують низку відповідників.

Словник "Горох" радить уживати питомі українські відповідники: "звісно", "звичайно" або "що й казати".

Але українська мова набагато багатша. Залежно від ситуації можна сказати:

звісно;

звичайно;

авжеж;

аякже;

атож;

безперечно;

певна річ;

ясна річ;

слів нема;

ще б пак;

отож.

Як замінити кальку "канєшно": дивіться відео

До речі, український мовознавець Олександр Авраменко також відносить "канєшно" до типових суржикових слів і радить замінювати його насамперед словами "звичайно" та "звісно".

Цікаво, що не всі ці слова є взаємозамінними. Наприклад, "звісно" й "звичайно" – нейтральні й доречні майже в будь-якій ситуації. "Авжеж", "аякже" та "ще б пак", "так отож" додають мовленню емоційності й жвавості, тому їх часто використовують у розмові.

Тож наступного разу, коли захочеться сказати "канєшно", згадайте, скільки гарних українських відповідників має наша мова. Бо "звісно", "авжеж" і "аякже" звучать не лише правильно, а й по-українськи природно. Говоріть українською!