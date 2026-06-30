Какими украинскими эквивалентами заменить слово "канєшно", рассказываем со ссылкой на "Мовний клуб" и его автора Тараса Березу.

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Не говорите "канєшно": как правильно по-украински?

Есть слова, которые настолько прочно укоренились в повседневной речи, что многие даже не замечают: они не украинские. Особенно это касается эмоциональных междометий. И одно из самых распространенных – "конечно", которое , по мнению , – не просто суржик, а полный извращенный паразит.

Его можно услышать в транспорте, на работе, в магазинах и даже на телевидении. А после популярного сериала "Домик на счастье" фраза героини Любы "ну шо його казать коли воно канєшно", которую играет актриса Виталина Библив, стала вирусным мемом.

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Эта фраза стала крылатой, ее используют в качестве шутливого комментария в ситуациях, когда что-то очевидно и не требует объяснений.

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Но существует ли такое слово в украинском языке? Нет. "Канєшно" – это суржиковая форма, происходящая от русского слова "конечно". Украинские словари не признают ее нормативной и предлагают ряд эквивалентов.

Словарь "Горох" советует использовать исконно украинские варианты: "звісно", "звичайно" или "що й казати".

Но украинский язык гораздо богаче. В зависимости от ситуации можно сказать:

  • звісно;

  • звичайно;

  • авжеж;

  • аякже;

  • атож;

  • безперечно;

  • певна річ;

  • ясна річ;

  • слів нема;

  • ще б пак;

  • отож.

Как заменить кальку "канєшно": смотрите видео

Кстати, украинский лингвист Александр Авраменко также относит "канєшно" к типичным суржиковым словам и советует заменять его в первую очередь словами "звичайно" и "звісно".

Интересно, что не все эти слова взаимозаменяемы. Например,"звичайно" и "звісно". – нейтральные и уместны почти в любой ситуации. "Авжеж", "аякже" и "ще б пак", "так отож" придают речи эмоциональности и живости, поэтому их часто используют в разговоре.

Поэтому в следующий раз, когда захочется сказать "конечно", вспомните, сколько прекрасных украинских аналогов есть в нашем языке. Ведь "звісно", "авжеж" и "аякже" звучат не только правильно, но и естественно на украинском языке. Говорите на украинском!