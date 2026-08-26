Что такое калька и откуда происходит это слово, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что такое калька и как часто мы используем ее в своей речи?

Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово "калька"? Правильно ли употреблять именно слово "калька"? Да. Это вполне нормативный украинский лингвистический термин. Более того, его значения, а их – два, очень хорошо объясняют происхождение самого слова.

Само слово заимствовано из французского языка – calque "копия чертежа; калька", calquer "калькировать, копировать". Но во французский оно пришло из итальянского – calcare "вдавливать, давить", что сводится к латинскому – calco, -āre "топать, давить пяткой", связанного с calx "пятка, отпечаток пятки". Вот такая языковая цепочка.

Калькой сначала так называли тонкую прозрачную бумагу, через которую можно было обводить рисунок, чертеж или карту, получая их точную копию.

То есть "калька" – это буквально способ воспроизвести что-то по готовому образцу. Этот термин широко известен художникам, инженерам, механикам.

Эта бумага – калька / Magnifik

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Но есть и другое значение этого слова, которое все чаще встречается в медиапространстве и используется филологами и лингвистами.

Калька, или калькирование, – это способ языкового заимствования, когда слово, словосочетание, фразеологизм или новое значение слова создаются по образцу другого языка путем буквального перевода.

Поэтому, услышав фразу "это калька с другого языка", мы имеем в виду, что определенную языковую конструкцию фактически воссоздали на украинском языке по чужому образцу. Вот, например, известные примеры: "обидеться", "нравиться", "круглосуточно" или известное выражение "из грязи в князи".

Принцип тот же – копирование, но уже не графическое, а языковое. Нужно быть внимательным при употреблении таких слов, ведь калька непременно приводит к неточности художественного слова.

Калька – это и языковая ошибка / На Урок

Впрочем, не все так однозначно. Не каждая калька является ошибкой. В лингвистике различают нормативные, или устоявшиеся, кальки и кальки, противоречащие нормам украинского языка. И прежде чем называть какое-то слово или выражение ошибкой, стоит проверить, не является ли оно заимствованием.