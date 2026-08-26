Що таке калька, та звідки походить слово, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке калька і як часто ми використовуємо її у своїй мові?

Що перше вам спадає на думку, коли ви чуєте слово "калька"? Чи правильно вживати саме слово "калька"? Так. Це цілком нормативний український мовознавчий термін. Ба більше, його значення, а їх – два, дуже добре пояснює походження самого слова.

Саме слово запозичене з французької мови – calque "копія креслення; калька", calquer "калькувати, змальовувати". Але у французьку воно прийшло з італійської – calcare "втискувати, тиснути", що зводиться до латинського – calco, -āre "топтати, тиснути пʼятою", повʼязаного з calx "пʼята, відбиток пʼяти". Ось такий мовний ланцюжок.

Калькою спочатку так називали тонкий прозорий папір, через який можна було обводити малюнок, креслення або карту, отримуючи їхню точну копію.

Тобто "калька" – це буквально спосіб відтворити щось за готовим зразком. Цей термін широко відомий художникам, інженерам, механікам.

Цей папір – калька / Magnifik

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Але є й інше значення слова, яке все частіше на слуху в медійному просторі та ним послуговуються філологи та мовознавці.

Калька, або калькування, – це спосіб мовного запозичення, коли слово, словосполучення, фразеологізм чи нове значення слова створюють за зразком іншої мови шляхом буквального перекладу.

Тому, почувши фразу "це калька з іншої мови", маємо на увазі, що певну мовну конструкцію фактично відтворили українською за чужим зразком. Ось до прикладу відомі приклади: "обідитися", "нравитися", "круглосуточно" чи відомий вислів "із грязі в князі".

Принцип той самий – копіювання, але вже не графічне, а мовне. Треба бути уважним при вживанні таких слів, адже калька неодмінно призводить до неточності художнього слова.

Калька – це і мовна помилка / На Урок

Втім, не усе так однозначно. Не кожна калька є помилковою. У мовознавстві розрізняють нормативні, або усталені, кальки та кальки, які суперечать нормам української мови. І перш ніж називати якесь слово чи вислів помилкою, варто перевірити чи це не запозичення.