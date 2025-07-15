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15 июля, 16:36
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Откуда взялось слово "ура" и что оно означало изначально

Алеся Кух
Основні тези
  • Возглас "ура" имеет несколько версий происхождения в украинском языке тюркское "urmak" (бить), монгольское "хура" (собирать) или "урагшаа" (вперед), славянское "ра" (символ солнца) и сакральное значение как ритуальный призыв.
  • "Ура" сегодня используется как универсальный возглас в военных, праздничных и повседневных ситуациях, выражая радость, энтузиазм и поддержку.

Многие эмоциональные возгласы или лозунги имеют глубокие корни. И значение, которое дошло до нашего времени не всегда соответствует первооснове.

Что такое "ура" и откуда оно взялось в украинском языке, рассказывает 24 Канал.

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Каково происхождение возгласа "ура"?

Вероятно нет человека, который бы выкрикивал хоть раз слово "ура". Но задумывались ли почему именно так мы выражаем радость и откуда взялось это слово?

Ура! – это восклицание, который, чаще всего, горим, чтобы выразить радость, а еще одобрение или поощрение. То есть, "ура!" – это не просто эмоциональное "радуюсь!". Однако, слово настоящий культурный путешественник, прошедший сквозь века, битвы, обряды и присутствует во многих языках.

О происхождении слова, то у языковедов идут споры, относительно того, какой из языков является первоисточником. Но сейчас существуют несколько версий происхождения слова "ура":

  • Тюркская теория: слово могло происходить от тюркского urmak – "бить", то есть ura – это "бей!". И изначально это был боевой клич, подбадривающий воинов перед и во время битвы.
  • Монгольская версия: выкрик хура означало "собирать" или "объединять", и использовался как призыв к действию, особенно в военном контексте.
  • Или в монгольском языке "урагшаа" означает "вперед", и этот возглас мог быть заимствован во время монгольского нашествия на Русь.
  • Славянская интерпретация: некоторые исследователи связывают "ура" с корнем ра – древним символом солнца. Возможно, это был возглас в честь рассвета или божественного света. Или же существуют версии, связывающие "ура" со старославянским "ура" (удар).
  • Сакральное значение: существуют гипотезы, что "ура" – это ритуальный призыв к богам, часть обрядовых песен или молитв.

Сегодня "ура" – это универсальный возглас:

  • Военный клич: использовался перед атакой или после победы, чтобы поднять боевой дух и запугать врага.
  • Праздничный возглас: на парадах, митингах, спортивных событиях – как символ единства, радости и поддержки.
  • Эмоциональная реакция: в повседневной жизни – как спонтанное "ура!" на хорошую новость или успех.

Некоторое время Вооруженные силы Украины  использовали это приветствие, как наследие Советского Союза. Но сегодня "Ура!" уже заменили на "Слава!".

Ура! – это и о победе в спорте / Freepik

Интересно, что подобные возгласы существуют во многих языках:

  • на английском – hooray / hurray,
  • на французском – hourra,
  • на немецком – hurra,
  • на итальянском – urrà.

Все они передают одну и ту же эмоцию – радость, энтузиазм, победу. Его выкрикивают и взрослые, и дети во время своих игр, даже если это прыжки со скакалкой.

Принимайте во внимание, и расскажите друзьям об этом слове.