Откуда взялось слово "ура" и что оно означало изначально

Многие эмоциональные возгласы или лозунги имеют глубокие корни. И значение, которое дошло до нашего времени не всегда соответствует первооснове.

Что такое "ура" и откуда оно взялось в украинском языке, рассказывает 24 Канал.

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Каково происхождение возгласа "ура"?

Вероятно нет человека, который бы выкрикивал хоть раз слово "ура". Но задумывались ли почему именно так мы выражаем радость и откуда взялось это слово?

Ура! – это восклицание, который, чаще всего, горим, чтобы выразить радость, а еще одобрение или поощрение. То есть, "ура!" – это не просто эмоциональное "радуюсь!". Однако, слово настоящий культурный путешественник, прошедший сквозь века, битвы, обряды и присутствует во многих языках.

О происхождении слова, то у языковедов идут споры, относительно того, какой из языков является первоисточником. Но сейчас существуют несколько версий происхождения слова "ура":

Тюркская теория : слово могло происходить от тюркского urmak – "бить", то есть ura – это "бей!" . И изначально это был боевой клич, подбадривающий воинов перед и во время битвы.

: слово могло происходить от тюркского – "бить", то есть – это . И изначально это был боевой клич, подбадривающий воинов перед и во время битвы. Монгольская версия : выкрик хура означало "собирать" или "объединять" , и использовался как призыв к действию, особенно в военном контексте.

: выкрик означало , и использовался как призыв к действию, особенно в военном контексте. Или в монгольском языке "урагшаа" означает "вперед" , и этот возглас мог быть заимствован во время монгольского нашествия на Русь.

, и этот возглас мог быть заимствован во время монгольского нашествия на Русь. Славянская интерпретация : некоторые исследователи связывают "ура" с корнем ра – древним символом солнца. Возможно, это был возглас в честь рассвета или божественного света. Или же существуют версии, связывающие "ура" со старославянским "ура" (удар).

: некоторые исследователи связывают "ура" с корнем – древним символом солнца. Возможно, это был или божественного света. Или же существуют версии, связывающие со старославянским "ура" Сакральное значение: существуют гипотезы, что "ура" – это ритуальный призыв к богам, часть обрядовых песен или молитв.

Сегодня "ура" – это универсальный возглас:

Военный клич : использовался перед атакой или после победы, чтобы поднять боевой дух и запугать врага.

: использовался перед атакой или после победы, чтобы поднять боевой дух и запугать врага. Праздничный возглас : на парадах, митингах, спортивных событиях – как символ единства, радости и поддержки.

: на парадах, митингах, спортивных событиях – как символ единства, радости и поддержки. Эмоциональная реакция: в повседневной жизни – как спонтанное "ура!" на хорошую новость или успех.

Некоторое время Вооруженные силы Украины использовали это приветствие, как наследие Советского Союза. Но сегодня "Ура!" уже заменили на "Слава!".

Ура! – это и о победе в спорте / Freepik

Интересно, что подобные возгласы существуют во многих языках:

на английском – hooray / hurray,

на французском – hourra,

на немецком – hurra,

на итальянском – urrà.

Все они передают одну и ту же эмоцию – радость, энтузиазм, победу. Его выкрикивают и взрослые, и дети во время своих игр, даже если это прыжки со скакалкой.

Принимайте во внимание, и расскажите друзьям об этом слове.