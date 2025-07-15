Що таке "ура" та звідки воно взялося в українській мові, розповідає 24 Канал.

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Яке походження вигуку "ура"?

Певно немає людини, яка б вигукувала хоч раз слово "ура". Та чи задумувалися чому саме так ми висловлюємо радість і звідки взялося це слово?

Ура! – це вигук, який, найчастіше, горимо, щоб висловити радість, а ще схвалення або заохочення. Тобто, "ура!" – це не просто емоційне "радію!". Проте, слово справжній культурний мандрівник, що пройшов крізь віки, битви, обряди і присутній у багатьох мовах.

Щодо походження слова, то у мовознавців ідуть суперечки, стосовно того, яка з мов є першоджерелом. Але наразі існують кілька версій походження слова "ура":

Тюркська теорія : слово могло походити від тюркського urmak – "бити", тобто ura – це "бий! ". І спочатку це був бойовий клич, що підбадьорював воїнів перед і під час битви.

: слово могло походити від тюркського – "бити", тобто – це ". І спочатку це був бойовий клич, що підбадьорював воїнів перед і під час битви. Монгольська версія : вигук хура означав "збирати" або "об’єднувати" , і використовувався як заклик до дії, особливо у військовому контексті.

: вигук означав , і використовувався як заклик до дії, особливо у військовому контексті. Чи у монгольській мові "урагшаа" означає "вперед" , і цей вигук міг бути запозичений під час монгольської навали на Русь.

, і цей вигук міг бути запозичений під час монгольської навали на Русь. Слов’янська інтерпретація : деякі дослідники пов’язують "ура" з коренем ра – давнім символом сонця. Можливо, це був вигук на честь світанку або божественного світла. Або ж існують версії, що пов'язують "ура" зі старослов'янським "ура" (удар).

: деякі дослідники пов’язують "ура" з коренем – давнім символом сонця. Можливо, це був або божественного світла. Або ж існують версії, що пов'язують зі старослов'янським "ура" Сакральне значення: існують гіпотези, що "ура" – це ритуальний заклик до богів, частина обрядових пісень або молитов.

Сьогодні "ура" – це універсальний вигук:

Військовий клич : використовувався перед атакою або після перемоги, щоб підняти бойовий дух і залякати ворога.

: використовувався перед атакою або після перемоги, щоб підняти бойовий дух і залякати ворога. Святковий вигук : на парадах, мітингах, спортивних подіях – як символ єдності, радості та підтримки.

: на парадах, мітингах, спортивних подіях – як символ єдності, радості та підтримки. Емоційна реакція: у повсякденному житті – як спонтанне "ура!" на гарну новину або успіх.

Певний час у Збройних силах України використовували подібне привітання, як спадок Радянського Союзу. Але сьогодні "Ура!" замінено на "Слава!".

Ура! – це і про перемогу у спорті / Freepik

Цікаво, що подібні вигуки існують у багатьох мовах:

англійською – hooray / hurray,

французькою – hourra,

німецькою – hurra,

італійською – urrà.

Усі вони передають ту саму емоцію – радість, ентузіазм, перемогу. Його вигукують і дорослі, і діти під час своїх ігор, навіть якщо це стрибки зі скакалкою.

Беріть до уваги, та розкажіть друзям про це слово.