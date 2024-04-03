Еще один университет Киева получит нового ректора
3 апреля 2024, 20:41Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
В Киевском национальном лингвистическом университете будет новый ректор. Минобразования Украины объявило конкурс на замещение должности главы вуза.
Кандидаты могут подавать заявки в течение двух месяцев. Какие документы нужны, читайте дальше.
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Киевский лингвистический университет получит нового ректора
В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые:
- владеют государственным языком соответствующего уровня;
- имеют ученое звание и научную степень;
- имеют стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
- автобиографию;
- копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;
- справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;
- справку о наличии или отсутствии судимости;
- копию паспорта, заверенную претендентом;
- копию трудовой книжки;
- копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком.
Копии документов могут быть заверены по месту работы учредителем или нотариально.
Документы присылать на адрес Министерства образования и науки Украины: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.
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Немало вузов получит новых ректоров
- В 2024 году в Украине состоится поколенческая смена ректоров в отдельных вузах.
- В частности, из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
- В Украине сейчас есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет, отмечали в МОН.
- Также в ведомстве сообщили, что планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.