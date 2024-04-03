Еще один университет Киева получит нового ректора

3 апреля 2024, 20:41
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Источник:

Минобразования Украины

В Киевском национальном лингвистическом университете будет новый ректор. Минобразования Украины объявило конкурс на замещение должности главы вуза.

Кандидаты могут подавать заявки в течение двух месяцев. Какие документы нужны, читайте дальше.

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Киевский лингвистический университет получит нового ректора

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые:

  • владеют государственным языком соответствующего уровня;
  • имеют ученое звание и научную степень;
  • имеют стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

  • заявление об участии в конкурсе;
  • личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
  • автобиографию;
  • копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;
  • справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;
  • справку о наличии или отсутствии судимости;
  • копию паспорта, заверенную претендентом;
  • копию трудовой книжки;
  • копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком.

Копии документов могут быть заверены по месту работы учредителем или нотариально.

Документы присылать на адрес Министерства образования и науки Украины: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.

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Немало вузов получит новых ректоров

  • В 2024 году в Украине состоится поколенческая смена ректоров в отдельных вузах.
  • В частности, из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
  • В Украине сейчас есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет, отмечали в МОН.
  • Также в ведомстве сообщили, что планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.
Автор: Марія Волошин