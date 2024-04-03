Еще один университет Киева получит нового ректора

В Киевском национальном лингвистическом университете будет новый ректор. Минобразования Украины объявило конкурс на замещение должности главы вуза.

Кандидаты могут подавать заявки в течение двух месяцев. Какие документы нужны, читайте дальше.

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В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые:

владеют государственным языком соответствующего уровня;

имеют ученое звание и научную степень;

имеют стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

заявление об участии в конкурсе;

личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;

автобиографию;

копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;

справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;

справку о наличии или отсутствии судимости;

копию паспорта, заверенную претендентом;

копию трудовой книжки;

копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком.

Копии документов могут быть заверены по месту работы учредителем или нотариально.

Документы присылать на адрес Министерства образования и науки Украины: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.

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