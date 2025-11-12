"Зморщок" или "сморчок" как же называть этот вкусный гриб

Каждое растение имеет название в украинском языке, и часто не одно. И даже если название может писаться похоже на русский язык, то звучание точно иное.

Почему не стоит называть этот гриб "сморчком", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Не только "голубика": как еще можно назвать "голубику" на украинском языке

Как на украинском сказать "сморчок"?

В Украине растет немало грибов – ядовитых, съедобных и условно съедобных. И не все прорастают осенью, есть и весенние. Среди них грибы, которые называют "сморчки".

В украинском языке гриб имеет другое название, которое тоже связано с внешним видом гриба. И называют его – "зморщок" или "сморш". А название связано с характерной морщинисто-морщинистой ячеистой шляпкой.

Оно происходит от слова "зморшка" – то есть складка, сморщивание. Название употребляется в литературном украинском языке и зафиксировано в словарях.

Ну и как же без диалектизмов, даже для такого гриба они тоже есть:

сморжай,

сморч /сморж/ сморш,

сморжок,

чмур.

Ну а "сморчок – это русизм и не является нормативным в украинском. Его часто употребляют по привычке или суржик, но в официальной речи его следует избегать. Чтобы не путаться запомните себе ассоциацией: морщина – зморщок (по мнемоническому правилу – КаФе ПТаХ ). Потому что в русском языке: морщина – сморщится – сморчок.

Гриб распространен по всей Украине, растет на опушке леса, в садах. Считается условно съедобным и растет весной – в апреле-мае. Это короткое время, когда растут грибы, делают его вкусным деликатесом.

Гриб сморчок: смотрите видео

Ранее 24 Канал писал о украинских названиях грибов, которые стоит запомнить:

Опеньок – не опёнок.

Маслюк – не маслёнок.

Глива чи "калічка" – не вешенка.

Підосичник – не подосиновик.

Печериця – не лише шампіньйон.

Если вы поклонник "тихой охоты", то знайте и украинские названия грибов. Говорите на украинском!