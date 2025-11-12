"Зморшок" чи "сморчок" як же називати цей смачний гриб

Кожна рослина має назву в українській мові, і часто не одну. І навіть якщо назва може писатися схоже до російської мови, то звучання точно інакше.

Чому не варто називати цей гриб "сморчком", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Дивіться також Не лише "лохина": як ще можна назвати "голубіку" українською мовою

Як українською сказати "сморчок"?

В Україні росте чимало грибів – отруйних, їстівних та умовно їстівних. І не всі проростають восени, є й весняні. Серед них гриби, які називають "сморчки".

В українській мові гриб має іншу назву, яка теж пов'язана із зовнішнім виглядом гриба. І називають його – "зморщок" або "сморш". А назва пов'язана з характерною зморшкувато-ніздрюватою шапинкою.

Вона походить від слова "зморшка" – тобто складка, зморщення. Назва вживається в літературній українській мові та зафіксована у словниках.

Ну і як же без діалектизмів, навіть для такого гриба вони теж є:

сморжай,

сморч /сморж/ сморш,

сморжок,

чмур.

Ну а "сморчок – це русизм і не є нормативним в українській. Його часто вживають через звичку або суржик, але в офіційній мові його слід уникати. Щоб не плутатися запам'ятайте собі асоціацією: зморшка – зморщок (за мнемонічним правилом – КаФе ПТаХ ). Бо в російській мові: морщина – сморщится – сморчок.

Гриб поширений по всій Україні, росте на узліссі, в садах. Вважається умовно їстівним та росте навесні – у квітні-травні. Цей короткий час, коли ростуть гриби, роблять його смачним делікатесом.

Гриб зморщок: дивіться відео

Раніше 24 Канал писав про українські назви грибів, які варто запам'ятати:

Опеньок – не опёнок.

Маслюк – не маслёнок.

Глива чи "калічка" – не вешенка.

Підосичник – не подосиновик.

Печериця – не лише шампіньйон.

Якщо ви шанувальник "тихого полювання", то знайте й українські назви грибів. Говоріть українською!