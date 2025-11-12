Почему не стоит называть этот гриб "сморчком", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Как на украинском сказать "сморчок"?

В Украине растет немало грибов – ядовитых, съедобных и условно съедобных. И не все прорастают осенью, есть и весенние. Среди них грибы, которые называют "сморчки".

В украинском языке гриб имеет другое название, которое тоже связано с внешним видом гриба. И называют его – "зморщок" или "сморш". А название связано с характерной морщинисто-морщинистой ячеистой шляпкой.

Оно происходит от слова "зморшка" – то есть складка, сморщивание. Название употребляется в литературном украинском языке и зафиксировано в словарях.

Ну и как же без диалектизмов, даже для такого гриба они тоже есть:

сморжай,

сморч /сморж/ сморш,

сморжок,

чмур.

Ну а "сморчок – это русизм и не является нормативным в украинском. Его часто употребляют по привычке или суржик, но в официальной речи его следует избегать. Чтобы не путаться запомните себе ассоциацией: морщина – зморщок (по мнемоническому правилу – КаФе ПТаХ ). Потому что в русском языке: морщина – сморщится – сморчок.

Гриб распространен по всей Украине, растет на опушке леса, в садах. Считается условно съедобным и растет весной – в апреле-мае. Это короткое время, когда растут грибы, делают его вкусным деликатесом.

