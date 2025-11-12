Чому не варто називати цей гриб "сморчком", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Дивіться також Не лише "лохина": як ще можна назвати "голубіку" українською мовою

Як українською сказати "сморчок"?

В Україні росте чимало грибів – отруйних, їстівних та умовно їстівних. І не всі проростають восени, є й весняні. Серед них гриби, які називають "сморчки".

В українській мові гриб має іншу назву, яка теж пов'язана із зовнішнім виглядом гриба. І називають його – "зморщок" або "сморш". А назва пов'язана з характерною зморшкувато-ніздрюватою шапинкою.

Вона походить від слова "зморшка" – тобто складка, зморщення. Назва вживається в літературній українській мові та зафіксована у словниках.

Ну і як же без діалектизмів, навіть для такого гриба вони теж є:

сморжай,

сморч /сморж/ сморш,

сморжок,

чмур.

Ну а "сморчок – це русизм і не є нормативним в українській. Його часто вживають через звичку або суржик, але в офіційній мові його слід уникати. Щоб не плутатися запам'ятайте собі асоціацією: зморшка – зморщок (за мнемонічним правилом – КаФе ПТаХ ). Бо в російській мові: морщина – сморщится – сморчок.

Гриб поширений по всій Україні, росте на узліссі, в садах. Вважається умовно їстівним та росте навесні – у квітні-травні. Цей короткий час, коли ростуть гриби, роблять його смачним делікатесом.

Гриб зморщок: дивіться відео

Раніше 24 Канал писав про українські назви грибів, які варто запам'ятати:

Опеньок – не опёнок.

Маслюк – не маслёнок.

Глива чи "калічка" – не вешенка.

Підосичник – не подосиновик.

Печериця – не лише шампіньйон.

Якщо ви шанувальник "тихого полювання", то знайте й українські назви грибів. Говоріть українською!