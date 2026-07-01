Лубинец сделал заявление о снижении минимального балла НМТ для поступления

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости снижения минимального балла НМТ для поступления на некоторые специальности. Он считает, что это необходимо для того, чтобы дети не уезжали за границу.

Об этом омбудсмен сообщил в комментарии для "Новости.LIVE". Он также добавил, что инициировал снижение проходного балла НМТ для некоторых специальностей.

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Что предлагает омбудсмен

Лубинец уточнил, что речь идет, в частности, о медицинских специальностях. Он предлагает снизить "порог" со 150 до 130 баллов.

Он говорит, что получил десятки обращений, когда "ребенок, который хочет стать медиком и не получает такой возможности в Украине, уезжает за границу".

Он заявляет, что выступает за то, чтобы как можно больше детей оставалось в Украине и получало образование здесь.

Во всех странах ЕС установлены отдельные грантовые программы для будущих студентов из Украины. НМТ не требуется, там учитывается средняя оценка из школьного аттестата,

– говорит Уполномоченный.

И самое главное, по его словам, что этим абитуриентам предлагают стипендии, предоставляют бесплатное жилье. Зато наше государство, считает Лубинец, еще больше затрудняет поступление в украинские вузы.

Он также добавил, что направил соответствующее представление премьер-министру Украины и главе МОН Украины.

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