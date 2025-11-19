Забудьте про "сочинение": один раз прочитаете – и больше никогда не ошибётесь
- Русское слово "сочинение" в украинском языке правильно заменять на слово "твір", которое подчеркивает творчество.
- Выражение "не сочиняй" стоит переводить как "не придумывай" или "не придумывай", что звучит естественнее в украинском контексте.
Многие слова при переводе с русского на украинский меняют смысл и суть. А объясняется это этимологией слова – у нас другие принципы словообразования.
Как переводится слово "сочинение", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Гороха".
Смотрите также Время пришло: что такое "плетеница", которой вы точно украсите свою елку в этом году
Чем заменить слово "сочинение" в украинском языке?
Русинизм "сочинение", к сожалению, ошибочно употребляют, когда рассказывают о домашнем задании по украинской литературе или языку. Однако, пора уже от него отказаться, потому что такого слова в наших словарях нет.
А соответствием является слово – твір. Оно многозначное и имеет несколько толкований:
- То, что сделано, создано кем-либо и реально существует в той или иной форме; изделие, произведение.
- Самостоятельная школьная или домашняя работа в виде письменного изложения учениками своих мыслей на заданную тему
Слово имеет праславянское происхождение от слова – tvoriti "творить", производное от tvorъ "творение". И только вдумайтесь – украинцы не "сочиняют", а – творят!
Но контекст слова "творение" четко понятен из предложения. Поэтому мы имеем, как пишет Википедия:
- художній твір,
- твір мистецтва,
- музичний твір,
- аудіовізуальний твір (кіно, мультфільм, документальний фільм);
- твори ужиткового мистецтва.
А еще есть и другое, очень похожее слово – витвір та творіння, которым в некоторых случаях можно заменить слово произведение – "произведение архитектуры".
Школьникам это слово известно в литературном контексте – написать сочинение на определенную тему. А здесь художественное произведение по жанру может быть – рассказом, рассказом, эссе, романом, повесть и другие.
А вот в калькированном выражении-отрицании – "не сочиняй", уместнее употребить слово не "творить", а:
- не вигадуй,
- не придумуй,
- не видумуй,
- не плети.
"Не сочиняй, я ж знаю правду" → "Не вигадуй, я ж знаю правду".
"Да ладно, не сочиняй!" → "Та ну, не придумуй!".
Предполагают, что в старой украинской традиции слово "сочинять" тоже существовало, оно означало "складати, вигадувати". Но со временем оно уступило слову "твір", которое стало нормативным.
Слово "твір" звучит естественно и аутентично, потому что оно подчеркивает главное – творчество. А интересных аутентичных слов в украинском языке немало.