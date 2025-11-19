Забудьте про "сочінєніє": один раз прочитаєте і більше ніколи не помилятиметесь
- Російське слово "сочинение" в українській мові правильно замінювати на слово "твір", яке підкреслює творчість.
- Вислів "не сочіняй" варто перекладати як "не вигадуй" або "не придумуй", що звучить природніше в українському контексті.
Чимало слів при перекладі з російської на українську міняють сенс і суть. А пояснюється це етимологією слова – у нас інші принципи словотвору.
Як перекладається слово "сочинение", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Гороху".
Чим замінити слово "сочинение" в українській мові?
Росіянізм "сочинение", на жаль, помилково вживають, коли розповідають про домашнє завдання з української літератури чи мови. Однак, пора уже від нього відмовитися, бо такого слова у наших словниках нема.
А відповідником є слово – твір. Воно багатозначне і має кілька тлумачень:
- Те, що зроблене, створене ким-небудь і реально існує в тій чи іншій формі; виріб, витвір.
- Самостійна шкільна або домашня робота у вигляді письмового викладу учнями своїх думок на задану тему
Слово має праслов'янське походження від слова – tvoriti "творити", похідне від tvorъ "творіння". І тільки вдумайтеся – українці не "сочіняють", а – творять!
Але контекст слова "твір" чітко зрозумілий з речення. Тому ми маємо, як пише Вікіпедія:
- художній твір,
- твір мистецтва,
- музичний твір,
- аудіовізуальний твір (кіно, мультфільм, документальний фільм);
- твори ужиткового мистецтва.
А ще маємо і інше, дуже схожі слово – витвір та творіння, яким у деяких випадках можна замінити слово твір – "витвір архітектури".
Школярам це слово відоме у літературному контексті – написати твір на певну тему. А тут художній твір за жанром може бути – розповіддю, оповіданням, есе, романом, повість та інші.
А от у калькованому вислові-запереченні – "не сочіняй", доречніше вжити слово не "творити", а:
- не вигадуй,
- не придумуй,
- не видумуй,
- не плети.
"Не сочиняй, я ж знаю правду" → "Не вигадуй, я ж знаю правду".
"Да ладно, не сочиняй!" → "Та ну, не придумуй!".
Припускають, що у старій українській традиції слово "сочиняти" теж існувало, воно означало "складати, вигадувати". Але з часом воно поступилося слову "твір", яке стало нормативним.
Слово "твір" звучить природно й автентично, бо воно підкреслює головне – творчість. А цікавих автентичних слів в українській мові чимало.