Стипендии, обмен студентами, курсы языка: Великобритания будет способствовать развитию украинского образования

На днях президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. В нем есть разделы и о науке, образовании, технологиях и инновациях.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Документ закрепляет также и сотрудничество между вузами и научными учреждениями.

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Как Украина и Великобритания будут сотрудничать в образовательной сфере

Сотрудничество закрепили, в частности в вопросах использования инновационных и критически важных технологий, таких как: цифровой инфраструктуры и коммуникаций, космоса, искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов.

Основные аспекты сотрудничества следующие:

Развитие образования

Планируется объединить 100 школ Украины и Великобритании для создания партнерства между учениками и учителями.

Великобритания через Премьер-лигу и Британский Совет будет реализовывать инициативы, которые будут помогать молодежи в Украине развивать навыки, образование и уверенность,

Под эгидой Британского Совета и Премьер-лиги молодежь Украины будет получать поддержку в развитии навыков, образования и уверенности, Великобритания расширит участие украинской молодежи в программах Национальной гражданской службы, что будет способствовать их лидерскому развитию.

Содействие реформам в сфере образования

Соединенное Королевство будет поддерживать восстановление украинского образования через обмен политиками, техническую помощь, образовательные партнерства и обучение лидеров.

Британские университеты будут расширять образовательные предложения в Украине, в частности через пилотные проекты транснационального образования.

Обучение английскому языку

Британский Совет продолжит организовывать курсы английского языка для украинских государственных служащих и будет способствовать профессиональному развитию преподавателей английского языка.

Стипендии и программы обмена