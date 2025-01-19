Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Документ закріплює також і співпрацю між вишами та науковими установами.

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Як Україна та Велика Британія співпрацюватимуть в освітній сфері

Співпрацю закріпили, зокрема у питаннях використання інноваційних і критично важливих технологій, як-от: цифрової інфраструктури й комунікацій, космосу, штучного інтелекту та безпілотних літальних апаратів.

Основні аспекти співробітництва такі:

Розвиток освіти

Планують об'єднати 100 шкіл України й Великої Британії для створення партнерства між учнями та вчителями.

Велика Британія через Прем’єр-лігу та Британську Раду реалізовуватиме ініціативи, що допомагатимуть молоді в Україні розвивати навички, освіту та впевненість,

Під егідою Британської Ради та Прем'єр-ліги молодь України отримуватиме підтримку в розвитку навичок, освіти та впевненості, Велика Британія розширить участь української молоді у програмах Національної громадянської служби, що сприятиме їхньому лідерському розвитку.

Сприяння реформам у сфері освіти

Сполучене Королівство підтримуватиме відновлення української освіти через обмін політиками, технічну допомогу, освітні партнерства та навчання лідерів.

Британські університети розширюватимуть освітні пропозиції в Україні, зокрема через пілотні проєкти транснаціональної освіти.

Навчання англійської мови

Британська Рада продовжить організовувати курси англійської мови для українських державних службовців та сприятиме професійному розвитку викладачів англійської мови.

Стипендії та програми обміну