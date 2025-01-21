В МОН стремятся наладить взаимодействие между наукой и бизнесом: презентовали Science City

Минобразования представило инициативу, цель которой уменьшить отток интеллектуального капитала из науки в частный сектор. А также создать механизмы для взаимодействия между наукой и бизнесом.

Министр образования анонсировал реформу, которая упростит взаимодействие между наукой и бизнесом, а главными центрами станут научные парки. Что предусматривает этот проект пишет 24 Канал ссылаясь на публикацию МОН.

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Какова цель инициативы Science City

Во время презентации проекта "Science City Ecosystem. Connecting Business and Science" 15 января, представили проект Science City – одну из инициатив в рамках Стратегии цифрового развития инноваций Украины WINWIN 2030. Основное внимание было уделено трансформационному потенциалу научных парков в содействии экономическому и технологическому развитию Украины.

Цель инициативы Science City – объединить усилия науки, бизнеса и государства для создания сети современных научных парков, которые станут платформой для развития инноваций, стартапов и привлечения инвестиций.

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, научный парк – это не просто инструмент для развития инноваций в учреждениях высшего образования и научных учреждениях, а фундамент для будущего, в котором украинская наука является конкурентоспособной на мировой арене.

Благодаря этой реформе мы не только уменьшим отток интеллектуального капитала из науки в частный сектор, но и создадим удобный легальный механизм для эффективного взаимодействия между наукой и бизнесом.

– отметил Лесной.

Научные парки, созданные на базе высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, имеют огромный потенциал как катализаторы инноваций и трансформации научных идей в реальные производственные результаты.

Во время мероприятия были представлены проекты нормативно-правовых актов, разработанные МОН совместно с BRDO при содействии проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev.

Предложенные изменения направлены на создание благоприятной среды для инноваций, предусматривающие уменьшение налоговой нагрузки, упрощение процедур регистрации, введение льгот на импорт оборудования, а также интеграцию научных парков в правовой режим Дія.City.

Предложенные изменения строят путь к цифровизации и прозрачности в научной сфере, превращая научные парки на драйверы экономического роста Украины,

– прокомментировал министр образования.

Министр образования Оксен Лисовой во время презентации проекта Science City / фото МОН

Где и когда будут действовать научные парки

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью поделился амбициозными планами создания научных парков.

Они будут функционировать на базе университетов, когда университет вместе с частными компаниями формируют научный парк инновационный, и они получат специальные налоговые льготы, свободу для того, чтобы не дробить на множество ФЛП свою структуру собственности, а иметь прозрачную структуру собственности. Это позволит генерировать там определенный патент и его не прятать где-то, а чтобы он был на этом научном парке. И дальше привлекать прозрачное финансирование, делать изобретения, которые потом будут монетизироваться.

На основе опроса ученых, которые поработали с научными парками, имеют уже определенные результаты, определили проблемы с которыми чаще всего сталкиваются. И учли их при разработке проекта.

Сейчас планируется создать лучшие условия в Европе для того, чтобы украинские ученые получили свободу и начали думать не о бюрократии и налоги, а начали думать о том, продолжили думать, потому что у нас очень много талантливых людей, о том, как создавать изобретения, которые меняют мир,

– прокомментировал Федоров.

Сначала парки будут действовать для украинских инициатив, но в дальнейшем, в принципе, любое учреждение мировое может открыть здесь свое представительство, юридическое лицо в Украине, и начать работать. Это может и в "Дія.City" и в Science City. Это не проблема, но они должны быть представлены в Украине. И это дополнительные налоги в нашу страну.

Министр цифровой трансформации / фото "Мы – Украина"

Чтобы этот проект заработал в 2025 году нужно, чтобы приняли законопроект.

Я надеюсь, что в этом году мы проголосуем. То есть сегодня есть поддержка профильного комитета в парламенте, поэтому мы презентовали это несколько дней назад уже публично, поэтому я думаю, что все будет и будет поддержка,

– отметил министр.

Кроме того, для полноценного функционирования нужно внести изменения в налоговый кодекс, а это невозможно сделать постановлениями, только законопроект.

Интересно! Сейчас в Украине зарегистрировано 37 научных парков, из которых только 5 осуществляют инновационную деятельность.