Как по-русски назвать "скрепку": слово, о котором мало кто знает

Блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский решил раз и навсегда разобраться, как же правильно назвать небольшое устройство, которым скрепляют бумагу. Видео об этом он опубликовал в своем TikTok.

Как правильно на украинском назвать "скрепку"?

Часто украинцы, не зная об исконно украинской альтернативе слову "скріпка", так ее и называют не только в разговоре, но и пишут это слово так. Однако украинский филолог, которая проходила мимо, помогла Андрею найти соответствие в нашем языке – "спиначка". Именно этим словом она предложила ему русизм "скрепка" или "скрепка".

Кроме того, она предложила ему заменить слово "брелок" на украинское "дармовис". "Безымянный" же палец лучше, по ее мнению, назвать "персневым". Андрей Шимановский согласился, что это название довольно логично.

Не всем понравились соответствия / Скриншот с TikTok

Однако в комментариях далеко не все согласны использовать такие слова в языке. Некоторые считают их несколько неуклюжими, а некоторые и вообще относятся враждебно к таким альтернативам, приводя в пример придуманные слова, которые придумали для того, чтобы смеяться над украинским языком.

