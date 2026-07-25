"Спорити" или "сперечатися": почему разница и как правильно

Многие языковые ошибки возникают тогда, когда похожие по звучанию слова в разных языках имеют разные значения. Именно так и произошло с глаголом "спорить".

Иногда два похожих слова имеют совершенно разное значение. Именно так обстоит дело с глаголами "спорити" и "сперечатися", которые нередко путают. Рассказываем о разнице со ссылкой на "Горох".

"Спорити" или "спречатися" – как правильно на украинском?

Многие говорят: "Не будем спорить", "Они долго спорили". Однако в украинском литературном языке в таких случаях нормативно употреблять другое слово – "сперечаться". Почему же это разница?

"Сперечатися" – означает обмениваться противоречивыми мнениями, отстаивать свою позицию в разговоре или дискуссии и даже не уступать кому-либо или чему-либо в каких-либо качествах, свойствах; соперничать.

Считается, что слово пришло из польского языка – sprzeczać się "спорить", sprzeczka "спор, пререкание".

Например:

Не сперечайся через дрібниці.

Ми довго сперечалися про книжки.

Науковці сперечаються щодо цієї теорії.

А что же означает "спорити"? В словарях это глагол имеет совсем другое значение: идти, осуществляться успешно и быстро (о работе, деятельности).

Например:

Робота спориться в умілих руках.

Нехай вам щастить і все спориться.

Праця спорилася, бо всі працювали злагоджено.

Именно поэтому выражение "не будем спорить" является неудачным и его лучше не использовать в деловой переписке.

Путаница возникла из-за сходства с русским словом "спорить" в значении "спор": "не спорь".

Обратите внимание! В украинском языке таких влияний и сходств с русским языком немало, например, "прострочений" / "протермінований " или "на протязі" / "протягом". Они даже зафиксированы в словарях советской эпохи. Впрочем, сегодня языковеды обращают внимание на такие ошибки и подчеркивают, что у нашего языка есть свои эквиваленты.

Если же речь идет о "споре" в смысле пари, то в украинском языке есть свои собственные эквиваленты: "закластись", "битися об заклад", "піти на заклад".

Итак, запомним:

сперечатися – обмениваться противоречивыми мнениями;

– обмениваться противоречивыми мнениями; спориться – хорошо идти, удаваться;

– хорошо идти, удаваться; закластися, битися об заклад – заключить пари.

Есть еще одно объяснение из Этимологического словаря. Слово "спориться" происходит от праславянского "przec" – отрицать. Оно сохранилось в очень близком звучании во многих славянских языках. В украинском языке тоже – перечити: "не переч мне".

Объяснение происхождения слова из "Этимологического словаря" / Скриншот vifbs.in.ua

Пусть работа спориться, а мнения, если они расходятся, – сперечаються, а не "спорят".