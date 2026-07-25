Иногда два похожих слова имеют совершенно разное значение. Именно так обстоит дело с глаголами "спорити" и "сперечатися", которые нередко путают. Рассказываем о разнице со ссылкой на "Горох".
"Спорити" или "спречатися" – как правильно на украинском?
Многие говорят: "Не будем спорить", "Они долго спорили". Однако в украинском литературном языке в таких случаях нормативно употреблять другое слово – "сперечаться". Почему же это разница?
"Сперечатися" – означает обмениваться противоречивыми мнениями, отстаивать свою позицию в разговоре или дискуссии и даже не уступать кому-либо или чему-либо в каких-либо качествах, свойствах; соперничать.
Считается, что слово пришло из польского языка – sprzeczać się "спорить", sprzeczka "спор, пререкание".Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Например:
Не сперечайся через дрібниці.
Ми довго сперечалися про книжки.
Науковці сперечаються щодо цієї теорії.
А что же означает "спорити"? В словарях это глагол имеет совсем другое значение: идти, осуществляться успешно и быстро (о работе, деятельности).
Например:
Робота спориться в умілих руках.
Нехай вам щастить і все спориться.
Праця спорилася, бо всі працювали злагоджено.
Именно поэтому выражение "не будем спорить" является неудачным и его лучше не использовать в деловой переписке.
Путаница возникла из-за сходства с русским словом "спорить" в значении "спор": "не спорь".
Обратите внимание! В украинском языке таких влияний и сходств с русским языком немало, например, "прострочений" / "протермінований " или "на протязі" / "протягом". Они даже зафиксированы в словарях советской эпохи. Впрочем, сегодня языковеды обращают внимание на такие ошибки и подчеркивают, что у нашего языка есть свои эквиваленты.
Если же речь идет о "споре" в смысле пари, то в украинском языке есть свои собственные эквиваленты: "закластись", "битися об заклад", "піти на заклад".
Итак, запомним:
- сперечатися – обмениваться противоречивыми мнениями;
- спориться – хорошо идти, удаваться;
- закластися, битися об заклад – заключить пари.
Есть еще одно объяснение из Этимологического словаря. Слово "спориться" происходит от праславянского "przec" – отрицать. Оно сохранилось в очень близком звучании во многих славянских языках. В украинском языке тоже – перечити: "не переч мне".
Объяснение происхождения слова из "Этимологического словаря" / Скриншот vifbs.in.ua
Пусть работа спориться, а мнения, если они расходятся, – сперечаються, а не "спорят".