"Ровер", "зупа" и "рядно": как Львов и Одесса говорят об одном и том же – но совершенно по-разному

Разные уголки Украины имеют свои диалекты. И привычные слова где-то близки к литературному языку, а где-то совсем не похожи.

Одинаковые ли названия привычных предметов знают уроженцы Одессы и Львова, рассказываем со ссылкой на блог Ярослава Чикоты.

Слышали как говорит Львов и Одесса?

Интересно, когда женятся люди из разных регионов Украины, то сначала они учатся понимать друг друга – буквально. Когда в разговоре всплывают слова из диалектов, кажется, что разговор ведется на разных языках.

Такие ситуации выглядят забавно и очень познавательно. Сравнение привычных слов из Одесской и Львовской областей предлагает супруги Чикоты:

Львовщина – кульчики, Одесская область – сережки;

Львовщина – шуфелька, Одесская область – совок;

Львовщина – сподни, Одесская область – штаны или брюки;

Львовщина – обрус, Одесская область – скатерть;

Львовщина – ровер, Одесская область – велосипед;

Львовщина – пироги, Одесская область – вареники;

Львовщина – жареные пляцки, Одесская область – деруны;

Львовщина – зупа, Одесская область – суп;

Львовщина – креденс, Одесская область – кухонный шкафчик;

Львовщина – шуфля, Одесская область – лопата;

Львовщина – бальон, Одесская область – мяч;

Львовщина – ксенз, Одесская область – священник;

Львовщина – бузько, Одесская область – лелека;

Львовщина – верета, Одесская область – рядно;

Львовщина – желизко, Одесская область – праска;

Львовщина – калабаня, Одесская область – калюжа;

Львовщина – шпондер, Одесская область – подчеревина;

Львовщина – гузиця, Одесская область – жопа.

Как говорит Львовщина и Одесская область: смотрите видео

Такой языковой эксперимент действительно интересный, когда называть предмет с картинки. Может показаться, что Одесса звучит литературным украинским языком, но это совсем не так.

Герой видео отметил, что так говорили в его детстве и он помнит эти слова. Поэтому очевидно, что их знает старшее поколение, но еще не означает, что слова используются во всех пространствах. Вероятно дома или среди близкого круга эти слова до сих пор используют, а еще – эти слова, как реклама для гостей Львова, город не только красивый, но и загадочно и необычно звучит.

А за Одессу можем порадоваться – отказ от русского языка, калек и суржика. В то же время она имеет свой неповторимый говор. Одесский диалект – это уникальное языковое явление, сочетающее украинский, русский, еврейский, молдавский, греческий и другие языковые влияния, создавая неповторимый юмористический и колоритный стиль общения. Он отличается особой интонацией, словообразовательными новациями и характерными выражениями, которые стали культурным брендом города. Просто героиня видео их не использовала.

Диалекты – это уникальное языковое явление, а в Украине их аж 15.

Не стесняйтесь диалекта – это тоже украинский язык!