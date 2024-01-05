Расходы на образование на 2024 год: сколько предусмотрели средств и на что их направят
Источник:Телеграм Дениса Шмыгаля
В 2024 году расходы государственной казны на образование составят более 170 миллиардов гривен. Эта сумма больше на 20 миллиардов гривен по сравнению с прошлым годом.
Глава Кабмина Денис Шмигаль рассказал, на что направят эти средства. И сообщил, что в этом году, в частности, вырастет зарплата учителей на 21%.
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Шмигаль рассказал о расходах на образование на 2024 год
Кроме того, по словам премьера, правительство выделило существенные средства на обустройство надежных укрытий в учебных заведениях. В общей сложности – 2,5 миллиарда гривен.
Прочие расходы, в частности, следующие:
- 1,5 миллиарда гривен – на Новую украинскую школу;
- 1,5 миллиарда гривен – на модернизацию школьных столовых;
- 1 млрд грн – на школьные автобусы.
Также следует ознакомиться с тем, воплощение каких масштабных замыслов следует ожидать, к чему готовиться педагогам, ученикам и студентам, какие инновации и реформы задумали реализовать правительство и МОН.