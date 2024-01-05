Расходы на образование на 2024 год: сколько предусмотрели средств и на что их направят

В 2024 году расходы государственной казны на образование составят более 170 миллиардов гривен. Эта сумма больше на 20 миллиардов гривен по сравнению с прошлым годом.

Глава Кабмина Денис Шмигаль рассказал, на что направят эти средства. И сообщил, что в этом году, в частности, вырастет зарплата учителей на 21%.

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Шмигаль рассказал о расходах на образование на 2024 год

Кроме того, по словам премьера, правительство выделило существенные средства на обустройство надежных укрытий в учебных заведениях. В общей сложности – 2,5 миллиарда гривен.

Прочие расходы, в частности, следующие:

1,5 миллиарда гривен – на Новую украинскую школу;

1,5 миллиарда гривен – на модернизацию школьных столовых;

1 млрд грн – на школьные автобусы.

Ранее мы писали о том, на что планировали подробно, согласно проекту Госбюджета, направить предусмотренные на образование средства. Об этом можно прочесть здесь.

Также следует ознакомиться с тем, воплощение каких масштабных замыслов следует ожидать, к чему готовиться педагогам, ученикам и студентам, какие инновации и реформы задумали реализовать правительство и МОН.

Об этом читайте в материале 24 Канала.