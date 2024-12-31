Средства на укрытие, НУШ, пищеблоки: правительство согласовало субвенции на образование в 2025 году
Правительство Украины приняло вторую часть порядков предоставления субвенций. Это позволит громадам заблаговременно начать подготовку к реализации образовательных проектов в 2025 году.
О первой части порядков предоставления субвенции можно прочитать по ссылке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Утвердили порядки предоставления субвенций
Говорится об утверждении таких субвенций:
Субвенция на укрытие – 6,2 миллиарда гривен. Софинансирование из местных бюджетов – от 5% до 30%.
Направление средств: строительство, реконструкция, капитальный ремонт укрытий и завершение проектов, начатых в 2024 году.
Для таких заведений:
- военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой;
- с не менее чем 200 учениками;
- с менее 200 учениками, если это единственное заведение в громаде с очной или дистанционной формами образования, где будут учиться ученики 2 и более заведений.
Условия получения субвенции:
- дистанционная или смешанная формы образования;
- отсутствие повреждений, вызванных войной, или их устранение не требует строительных работ;
- отсутствие укрытий (кроме простейших) или наличие тех, требующих капитального ремонта или реконструкции;
- наличие проектно-сметной документации;
- завершение реализации проекта до конца 2025 года.
Объемы финансирования будут установлены для групп уровней риска безопасности в системе образования пропорционально количеству учеников:
- очень высокий – 50%;
- высокий – 40%;
- умеренный и удовлетворительный – 10%.
Субвенция на оборудование классов НУШ – 2 миллиарда гривен.
Предусмотрели закупку современных средств обучения для обеспечения качественного образовательного процесса в начальной и базовой школе.
Предусмотрели закупку:
- средств обучения и оборудования, компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных кабинетов естественной и математической образовательных отраслей, а также межотраслевых и интегрированных курсов для 7-9 классов НУШ;
- средств обучения и оборудования, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для пилотных классов НУШ;
- оборудования для учебных кабинетов естественной, математической и технологической образовательных отраслей для пилотных лицеев (10 класс).
Распределение между общинами можно посмотреть по ссылке.
Субвенция на противопожарную защиту – 500 миллионов гривен. Софинансирование из местных бюджетов – не менее 50%.
Направление средств: обустройство систем противопожарной и противодымной защиты, молниезащиты, внутреннего и наружного водопровода, огнезащитная обработка конструкций, закупка и обслуживание средств пожаротушения.
Для таких учебных заведений: военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, а также заведения, участвующих в экспериментальном проекте по усилению безопасности во время военного положения.
Субвенция на пищеблоки – 960 миллионов гривен. Софинансирование из местных бюджетов – от 5% до 30%.
Направление средств: приобретение оборудования, создание и модернизация столовых (пищеблоков), завершение проектов, начатых в 2024 году.
Для таких учебных заведений:
- военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой;
- с не менее чем 200 учениками;
- с менее чем 200 учениками и не менее чем 100 учениками, если это единственное заведение в обществе с очной или смешанной формами образования, где будут учиться ученики двух и более заведений.
В зависимости от количества учеников учебные заведения могут организовать различные технологические модели:
️ для организации базовой кухни:
- не менее 600 человек – для учебных заведений в Киеве, городских общинах с административными центрами в городах – областных центрах;
- не менее 300 человек – для учебных заведений в городских общинах (кроме общин с административными центрами в городах – областных центрах), а также для учебных заведений общей собственности общин, находящихся в управлении областных советов;
- не менее 200 человек – для учебных заведений в сельских и поселковых территориальных общинах (для опорных учебных заведений без учета учащихся в филиалах);
️ для организации опорной кухни:
- не менее 1500 человек – для учебных заведений в Киеве, городских общинах с административными центрами в городах – областных центрах;
- не менее 1000 человек – для учебных заведений в городских общинах (кроме городских общин с административными центрами в городах – областных центрах), а также для учебных заведений совместной собственности общин, находящихся в управлении областных советов;
- не менее 700 человек – для учебных заведений в сельских, поселковых общинах.
Общее количество потребителей технологической модели "опорная кухня" не должна превышать 2100 человек.