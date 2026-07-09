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Учеба Образование в Украине Когда нужно подать документы для поступления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру
9 июля, 08:46
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Когда нужно подать документы для поступления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру

Мария Волошин

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года в вузы. Причем на различные уровни образования: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру.

В Министерстве образования и науки Украины напомнили о графике вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2026 году.

Каков график вступительной кампании в вузы в 2026 году

На бакалавриат (и медицинскую магистратуру):

1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов
3 июля Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования

10 июля (в 18:00)

(только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля)

 Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования
19 июля Начало подачи заявлений абитуриентами
1 августа (в 18:00) Окончание подачи заявлений
Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения
До 13 августа Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)

В магистратуру:

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ
24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру
Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт
До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету
До 14 сентября Зачисление на контракт
15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов

В аспирантуру:

14 – 29 июля Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт
1 июля – 20 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
28 июля – 23 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
7 – 25 августа (18:00) Подача документов на поступление в аспирантуру
26 августа – 7 сентября Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
С 8 сентября Выдача рекомендаций к зачислению
До 12 сентября Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
До 14 сентября Зачисление абитуриентов
15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов

  • Напомним, что 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.

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