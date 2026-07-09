Когда нужно подать документы для поступления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ

24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ

1 июля Начало регистрации электронных кабинетов

1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение

1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт

28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение

28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт

7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру

Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)

До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)

29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)

С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт

До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету

До 14 сентября Зачисление на контракт

15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов