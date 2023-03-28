Сроки поступления на бакалавра в 2023 году: когда начнется вступительная кампания

В 2023 году вступительная кампания для абитуриентов начнется 1 июля. Тогда поступающие на бакалавра смогут зарегистрировать электронные кабинеты, чтобы подать заявления в вузы. Подробнее о сроках вступительной кампании читайте в статье.

Вступительная кампания будет состоять из нескольких этапов, каждый из которых имеет определенные сроки. Речь идет о сроках формирования рейтинговых списков, приеме документов, проведении конкурсов, вступительных экзаменов, конкурсном отборе и зачислении.

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Поступление на дневную форму обучения на бакалавра

Основные сроки подачи заявлений в вузы:

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка туда необходимых документов начинается 1 июля 2023 года. Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля. Заканчивается регистрация заявлений абитуриентов в 18:00 31 июля.

Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры (для особых условий конкурсного отбора) проводятся до дня, перед завершением приема заявлений.

Когда будут проводить творческие конкурсы и собеседования

Для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов, регистрация осуществляется:

для поступления в бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;

для вступления на контракт – с 3 июля по 18:00 25 июля.

Творческие конкурсы производятся в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно (для поступающих в бюджет по графику, утвержденному учебным заведением). Для абитуриентов на контракт собеседования и творческие конкурсы проводятся до 31 июля.

В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, получившие полное среднее образование или завершающие его получение к текущему году, что подтверждается соответствующим документом или справкой учебного заведения.

Обнародование рейтинговых списков

Формирование рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка абитуриентов на бюджет осуществляется не позднее 5 августа.

Поступившие рекомендации должны выполнить требования (представить оригиналы документов) для зачисления на бюджетные места до 18:00 8 августа.

Официальное зачисление поступающих на обучение на бюджет производится не позднее 10 августа. Зачисление поступающих на контракт – не позднее 30 августа 2023 года.



Сроки поступления в ВУЗы в 2023 году / Скриншот с сайта МОН

Введение после колледжей

В этом году будет использован широкий конкурс при адресном размещении мест государственного заказа для получения степеней бакалавра и младшего бакалавра.

В 2023 году не устанавливается разделение бюджетных мест между поступающими на основе полного общего среднего образования и степени профессионального младшего бакалавра. Они будут участвовать в общих широких конкурсах с использованием единообразного расчета конкурсного балла.

Другие условия вступления

Добавим, что для тех категорий поступающих, для которых сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение не установлены, сроки определяются правилами приема учебного заведения.

При этом зачисление на обучение заканчивается:

на бюджет – не позднее 1 октября;

на контракт – не позднее 30 ноября.

Работа электронных кабинетов абитуриентов заканчивается 30 ноября 2023 года.

Введение в вузы на основе НМТ: коротко