Реформа старшей школы "сократит" количество предметов, - эксперты

Реформа старшей школы, которую будут реализовывать с 2027 года, предусматривает сокращение количества предметов до 11-12. Это разгрузит программу и приблизит украинское образование к общемировым стандартам.

Об этом шла речь на стратегической сессии в Киеве. Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний рассказал, что почти во всех развитых странах образование в школе получают 12 (иногда 13) лет.

Смотрите также Будет два направления: какие важные изменения готовит для учеников реформа старшей школы

Реформа старшей школы "сократит" количество предметов

Чиновник отметил, что 11-летнее образование осталось в Украине, Беларуси, России и Азербайджане.

То есть эта реформа прежде всего – переход к общемировым стандартам,

– считает заместитель Лисового.

Он добавил, что в старших классах ученики испытывают перегрузки из-за большого количества учебных часов и предметов. Это способствует повышению качества образования, поэтому часто родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовить детей к поступлению в вузы.

Начиная с 2027 года старшие классы будут с 10-го по 12-й. К старшей школе добавится 10-й класс, в котором ученики смогут наверстать образовательные потери и, возможно, изменить мнение о предметах, которые когда-то казались неинтересными. Именно поэтому в 10-м классе наибольшее количество обязательных для всех учебных предметов, но их количество будет уменьшаться с каждым последующим классом. Ученики смогут еще раз утвердиться в выборе профиля или выбрать другой,

– рассказал Завгородний.

Отметим, что в 2025 – 2026 учебном году запустят пилотирование старшего профильного образования, Так, в каждой области появится один академический лицей и два профессиональных.