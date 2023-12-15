Лисовой назвал одну из ключевых задач МОН в сфере среднего образования

Минобразования Украины стремится определить наиболее эффективную модель профильного среднего образования. Это одна из ключевых задач министерства.

Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой во время международного семинара. Новая модель профильного среднего образования в нашем государстве должна заработать с 2027 года.

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Лисовой назвал одну из ключевых задач в сфере среднего образования

Именно в 2027 первый поток учеников Новой украинской школы перейдет в 10 класс. Тогда же запустят и реформу профильного среднего образования.

Лисовой подчеркнул, что реформа НУШ занимает центральное место в образовательной стратегии нашего государства.

Мы стремимся создать систему образования, сосредоточенную на личности ребенка и развитии компетентностей, которые помогут добиться успеха в XXI веке,

– подчеркнул глава МОН.

И добавил, что это подразумевает не только академические знания, но и развитие критического мышления, креативности, коммуникации и сотрудничества.

Именно поэтому одной из ключевых задач МОН является определение эффективной и гибкой модели профильного среднего образования, уточнил министр.

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Почему система профильного образования в школе работает неправильно