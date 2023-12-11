Заместитель Лисового рассказал, какой будет старшая профильная школа

В 2027 году в Украине стартует реформа старшей профильной школы. Однако уже с 2025 года будет запущен пилотный проект.

Его будут реализовывать в течение 2 лет. Об этом сообщил заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив во время семинара.

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Заместитель Лисового сделал заявление о старшей профильной школе

Чиновник отметил, что это одновременно вызов для украинской системы образования и возможность подготовить нужные материалы и согласовать необходимые изменения. В 2027 году в 10-е классы придут действующие 6-классники. Они уже окончатся 12 класс в 2030 году.



Какой будет старшая профильная школа / МОН

Так, именно в 10 классе учащиеся должны получить возможность для того, чтобы попробовать что-то новое и выбрать профильный путь.

Заместитель Лисового также добавил, что школы Украины будут иметь автономию: академическую, финансовую и т.д.

Старшая профильная школа – это полностью автономные учебные заведения, руководители которых могут принимать решения и о зарплатах учителей, и о финансовых операциях, и повышении квалификации педагогов, работы и функционирования школы,

– подчеркнул Сташкив.

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Он также акцентировал на важности в рамках реформы профессионального развития и подготовки педагогов. Также не менее важна коммуникация школы с родителями.



Какой будет старшая профильная школа / МОН

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