Насколько изменится сеть учебных заведений после школьной реформы

В Минобразования Украины рассказали, насколько изменится сеть учебных заведений после реформы старшей профильной школы. В частности, заявили, что изменится неоднозначно.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. И добавил, что, например, в Киевской области население растет, в частности, из-за вынужденных переселенцев, поэтому школ недостаточно.

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Как в Украине изменят сеть школ

Поэтому МОН Украины имеет в планах построение нескольких десятков школ на Киевщине, уточнил чиновник. Многие из них будут именно старшими. Они должны разгрузить множество перегруженных школ региона, где есть школы с более чем 2000 учеников, которые учатся посменно.

Но есть множество регионов, где ситуация драматическая. И в целом ситуация по Украине – катастрофический демографический спад. Это означает, что в 2030 году количество детей, которые будут учиться с 10 по 12 класс, будет наибольшим. в 2040 году в старшей школе будет учиться вдвое меньше детей. И ежегодно потому детей будут выпускать больше, чем будет поступать в первый класс,

– сообщил заместитель Лисового.

И добавил, что исключения будут и в Киевской области, и в городах-миллионниках. Но к этому надо готовиться.

Сегодня мы планируем сеть школ под пиковую нагрузку. Но мы точно понимаем, что дальше она будет существенно уменьшается – не в процентах, а в разы,

– сообщил Завгородний.

И добавил, что на сегодня говорится об огромных капитальных инвестициях в школы, но эту сеть придется оптимизировать. И просчеты по оптимизации МОН делает параллельно с тем, что пилотирует содержание реформы и планируем реорганизацию.