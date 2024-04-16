Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній. І додав, що, наприклад, у Київській області населення зростає, зокрема, через вимушених переселенців, тому шкіл недостатньо.

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Як в Україні змінять мережу шкіл

Тож МОН України має у планах побудову кількох десятків шкіл на Київщині, уточнив посадовець. Чимало з них будуть саме старшими. Вони мають розвантажити безліч перевантажених шкіл регіону, де є школи із більш ніж 2000 учнів, які навчаються позмінно.

Але є безліч регіонів, де ситуація драматична. І в цілому ситуація по Україні – катастрофічний демографічний спад. Це означає, що 2030 року кількість дітей, які будуть вчитися з 10 по 12 клас, буде найбільшою. 2040 року в старшій школі буде вчитися вдвічі менше дітей. І щороку потому дітей випускатимуть більше, аніж вступатиме до першого класу,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що винятки будуть і у Київській області, і в містах-мільйонниках. Але до цього треба готуватися.

Сьогодні ми плануємо мережу шкіл під пікове навантаження. Але ми точно розуміємо, що далі воно буде суттєво зменшується – не у відсотках, а в рази,

– повідомив Завгородній.

І додав, що на сьогодні мовиться про величезні капітальні інвестиції у школи, але цю мережу доведеться оптимізувати. І прорахунки щодо оптимізації МОН робить паралельно з тим, що пілотує зміст реформи і плануємо реорганізацію.