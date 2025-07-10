Укр Рус
Учеба Образование в Украине Образовательный омбудсмен рассказала о масштабах выезда старшеклассников за границу
10 июля, 12:11
2

Образовательный омбудсмен откровенно рассказала о масштабах выезда старшеклассников за границу

Мария Волошин
Основні тези
  • Из Украины выезжает значительное количество старшеклассников из-за вопросов безопасности и обсуждения возможности снижения мобилизационного возраста.
  • Отток квалифицированных выпускников может вызвать дефицит специалистов и подорвать потенциал страны.

Из Украины выезжает немалое количество старшеклассников. При этом как парней, так и девушек.

Поэтому государство должно выработать специальную политику по возвращению беженцев. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление госпожи образовательного омбудсмена Надежды Лещик Укринформу.

Смотрите также Не ожидала: выпускница с Полтавщины набрала 800 баллов на НМТ

Из Украины выезжают старшеклассники

Лещик отметила: директора и учителя рассказывают, что количество одиннадцатиклассников, которые получают образование очно, снижается в течение года. Часть школьников переводится на дистанционное обучение и выезжает за границу, где адаптируются к жизни в другой стране.

Образовательный омбудсмен говорит: дети вместе с родителями покидают страну, в частности, из-за вопроса безопасности. Еще одним тревожным для них фактором является информация о возможности снижения мобилизационного возраста в стране.

Иногда смотришь на детей за рубежом и видишь, что они не всегда могут там адаптироваться, есть проблемы. Им было бы лучше здесь. Но мы должны говорить о том, что заставит их вернуться, 
– отмечает Лещик.

Согласно опросу Уполномоченного по правам человека, возвращению беженцев в Украине способствует наличие жилья, работы и родственников. Также немало родителей считает, что важны перспективы образовательной сферы.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах. 

Что важно, отток квалифицированных выпускников может вызвать дефицит специалистов, в частности технических, и подорвать потенциал страны.