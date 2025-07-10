Образовательный омбудсмен откровенно рассказала о масштабах выезда старшеклассников за границу
- Из Украины выезжает значительное количество старшеклассников из-за вопросов безопасности и обсуждения возможности снижения мобилизационного возраста.
- Отток квалифицированных выпускников может вызвать дефицит специалистов и подорвать потенциал страны.
Из Украины выезжает немалое количество старшеклассников. При этом как парней, так и девушек.
Поэтому государство должно выработать специальную политику по возвращению беженцев. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление госпожи образовательного омбудсмена Надежды Лещик Укринформу.
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Из Украины выезжают старшеклассники
Лещик отметила: директора и учителя рассказывают, что количество одиннадцатиклассников, которые получают образование очно, снижается в течение года. Часть школьников переводится на дистанционное обучение и выезжает за границу, где адаптируются к жизни в другой стране.
Образовательный омбудсмен говорит: дети вместе с родителями покидают страну, в частности, из-за вопроса безопасности. Еще одним тревожным для них фактором является информация о возможности снижения мобилизационного возраста в стране.
Иногда смотришь на детей за рубежом и видишь, что они не всегда могут там адаптироваться, есть проблемы. Им было бы лучше здесь. Но мы должны говорить о том, что заставит их вернуться,
– отмечает Лещик.
Согласно опросу Уполномоченного по правам человека, возвращению беженцев в Украине способствует наличие жилья, работы и родственников. Также немало родителей считает, что важны перспективы образовательной сферы.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Что важно, отток квалифицированных выпускников может вызвать дефицит специалистов, в частности технических, и подорвать потенциал страны.
- Недавно в МОН отмечали, что многие 16 – 17-летних учеников сейчас выезжает за границу. Но впоследствии 18 – 19-летние украинцы возвращаются в Украину.