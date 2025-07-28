Более половины победителей олимпиад выезжает за границу, – МОН

Немало молодежи, студентов, учеников, которые завершают школу, выезжают за границу. Среди них довольно значительный отток составляют победители олимпиад.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец на ежегодном Конгрессе Украинской Студенческой Лиги. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Почему старшеклассники выезжают за границу?

В МОН при этом не считают, что существует катастрофическая тенденция по выезду молодежи из Украины.

Если мы берем цифры победителей олимпиад, это процент очень значительный – 50+ процентов,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил, государство не отслеживает каждое перемещение лиц до 18 лет, но эта проблема существует.

Чиновник при этом заявил, что, чтобы вернуть назад тех, кто выехал за границу, или хотя бы создать условия для этого, нужна победа в войне.

Это первое, что будет возвращать детей, или позволять им оставаться. Это не только вопрос того, что мы строим дополнительные укрытия,

– заявил он.

Ранее образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что из Украины выезжает немалое количество старшеклассников. При этом как парней, так и девушек. Дети вместе с родителями покидают страну, в частности, из-за безопасности.