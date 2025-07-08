Стартовали творческие конкурсы и собеседования для будущих бакалавров

В Украине стартовали индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для поступающих в вузы, которые подали заявления на прохождение этих экзаменов в электронном кабинете. Собеседования предусмотрены для тех абитуриентов, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсном отборе.

Творческие конкурсы будут проходить те абитуриенты, которые намерены стать студентами творческих, художественных и спортивных специальностей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Начались творческие конкурсы и собеседования

Вступительные испытания в университетах для абитуриентов, поступающих на бюджет и контракт, продлятся с 8 по 19 июля включительно. Для поступающих исключительно на контракт – до 1 августа.

Индивидуальные собеседования или творческий конкурс вузы проводят в один этап.

По результатам этих вступительных испытаний выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года. Затем уничтожают и составляют об этом акт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

После обнародования оценок за вступительные испытания не позднее 12:00 6 августа сформируют списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет и на контракт.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Зачисление абитуриентов происходит не позднее 11 августа.