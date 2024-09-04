Педагогические и научно-педагогические работники, работающие за рубежом, будут иметь право на зачисление периода их работы на педагогических должностях в стаж, дающий право на получение надбавки за выслугу лет в Украине. Соответствующее решение согласовал Кабмин.

До сих пор это было возможным, если это предусматривали международные соглашения (договоры). Однако есть страны, с которыми Украина не имеет международных соглашений (договоров) о зачислении работы за рубежом в стаж работника в Украине.

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Будут ли учитывать в стаж учителям работу за рубежом

Ранее учителям, которые вернулись в Украину и трудоустроились в школы, не могли засчитать время работы за рубежом в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет. Правительство изменило эту ситуацию.

К примеру, до полномасштабной войны учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал надбавку 20%. Затем он уволился и переехал в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года и вернулся в Украину. Теперь эти 3 года засчитают в стаж для выплаты надбавки. И теперь он будет получать не 20% должностного оклада учителя, а 30%.

Так, для педагогических и научно-педагогических работников заведений и учреждений образования предусмотрели ежемесячную надбавку за выслугу лет в зависимости от стажа педагогической работы:

более 3 лет – 10% должностного оклада (ставки заработной платы);

свыше 10 лет – 20%;

свыше 20 лет – 30%.

Время работы за рубежом зачислят в стаж педагогической работы в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения и т.п.). Это правило будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его прекращения.

Также в стаж педагогической работы зачислят и время, когда педагогические и научно-педагогические работники не работали, но за ними сохраняли место работы (должность) и/или заработную плату (полностью или частично).